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第一擊改稱自衛反擊 蘇紫雲：強化還擊正當定義　

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部將「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」中的「第一擊」，改稱為「行使自衛反擊權」。圖／軍聞社
國防部將「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」中的「第一擊」，改稱為「行使自衛反擊權」。圖／軍聞社

國防部將「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」中的「第一擊」，改稱為「行使自衛反擊權」。國防安全研究院國防戰略暨產業研究所所長蘇紫雲認為，此舉有助於釐清長期的模糊概念，特別是在面對中共採取「灰色地帶衝突」準軍事手段時，「還擊」的定義具有高度正當性，相關規範釐清可給予一線人員、指揮官明確的判準依據，提高士氣與應處能力。

蘇紫雲表示，先就法理來看，「自衛權」(right of self-defense)主要依附在國家的生存權，早期為自然法(natural law)的概念，後續則發展為實證法，如國內法性質的中華民國憲法規定「國防以保衛國家安全為目的」，國際法性質的聯合國憲章也載明國家有行使武力自衛之權。

蘇紫雲指出，其次則是「武力使用」(use of force)的正當性，也就是常遭混用的「第一擊」是相較於 「第二擊」(second strike)而言，通常是核武議題的戰略用語。而傳統武器，則是以「先制攻擊」(preemptive attack)、 「還擊」(counter attack)的用語。若國軍可能採用的 「自衛還擊權」，應屬於後者 ，「還擊」的定義具有高度的正當性。

蘇紫雲認為，是戰術層級也就是 「接戰規則」上，在確定自衛權及武力使用的正當性後，便可頒布不同等級的「接戰規則」，由統帥部或軍事首長依照當前的威脅與戰備等級，授權第一線人員與指揮官採取相對應的「接戰規則」以有效自衛並消滅威脅來源。

他舉例，2019年7月，中共與俄國軍機聯手入侵韓國獨島領空，經韓國空軍無線電廣播驅離、戰機升空伴飛等警示手段，中俄軍機仍執意進入領空的清況下，韓國軍機拉開機砲進行警告射擊才予驅離。韓國軍機「率先開火」的行動便被視為自衛行動，而非 「第一擊」的開戰。另一案例則為2015年11月俄國 Su-24軍機侵入土耳其領空，並不理會土耳其F-16戰機多次警告並拍照，因此F-16便將其擊落。同樣是被視為自衛而非開戰。

蘇紫雲表示，國防部此舉有助於釐清長期的模糊概念，也就是涉及戰和大計的「第一擊」(first strike)、以及戰術等級的「接戰規則」(rule of engagement)予以明確化，避免混淆。特別是在面對中共採取「灰色地帶衝突」準軍事手段的情況，相關規範的釐清可給予一線人員、指揮官明確的判準依據，提高士氣與應處能力。

國軍 韓國 中共

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