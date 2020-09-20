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第一擊改稱自衛反擊 張延廷：須挨敵第一槍才能反擊

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部將「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」中的「第一擊」，改稱為「行使自衛反擊權」，前空軍副司令張延廷認為，此舉明顯放棄第一擊權力，須挨對方第一槍才能反擊。圖／軍聞社
國防部將「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」中的「第一擊」，改稱為「行使自衛反擊權」，前空軍副司令張延廷認為，此舉明顯放棄第一擊權力，須挨對方第一槍才能反擊。圖／軍聞社

國防部將「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」中的「第一擊」，改稱為「行使自衛反擊權」，前空軍副司令張延廷認為，此舉明顯放棄第一擊權力，須挨對方第一槍才能反擊。但他認為，「自衛反擊」屬中共名詞，恐涉抄襲。

軍中對這項改變感到不解，國軍現行戰備規定與突發狀況處置規定，並沒有「自衛反擊」這種名詞與說法，這個名詞中共經常使用，如我方稱中共打越南為「懲越戰爭」，但中共則以「對越自衛反擊」名之。

前空軍副司令張延廷也表示，戰略上研判，共軍向來希望由我方開「第一槍」，作為其武統台海的理由；查詢軍語詞典，國軍本身也有「軍事報復行動」的作為。但「自衛反擊」確屬是中共用語，恐涉抄襲。

張延廷表示，依現行戰備規定，在領空外的第一擊，須由國防部長授權，在12浬領空內則授權作戰指揮官。空戰緊湊倥傯，國防部之舉，顯示已放棄「第一擊」權力，國軍須挨對方第一槍，才能請示反擊。

中共 國軍 國防部

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