漢光兵推證我精準彈藥不足 國軍曾用這種方法擊敗共軍

國防部14日至18日進行「漢光36號演習」電腦兵棋推演，軍方透露，全軍按當前共軍敵情威脅展開「複合式兵推」，結果將供快速修訂國軍現行作戰與兵力整建計畫。兵推結果呈現，我經共軍各型導彈「飽和攻擊」後，國軍將面臨精準彈藥不足、向美方採購不及的窘境，影響國家安全。國防部將據此強化遠程精準彈藥能量。

川普政府將售台七項武器裝備，其中「岸防巡航飛彈系統」岸置魚叉飛彈與近日外媒報導宣稱將售我的AGM-84H/K（SLAM-ER）增程型距外陸攻飛彈，數量龐大，價格高昂，傳為美方所強烈建議。漢光兵推出現「配合」採購政策的結論，時機巧合。

因新冠肺炎疫情影響，室內不能超過500人的限制下，美軍觀摩團並未來台，而由美國在台協會（AIT）武官編組觀察。國防部今年改採「複合式兵推」模式，由國防大學組成攻擊軍，針對共軍近期包括機艦繞台、踰越中線等挑釁，而至大規模攻台作為，考驗參謀本部與各作戰區組成的防衛軍。雙方交戰後所提主張參數，送入兵棋推演中計算。

由國防大學所組成攻擊軍與參謀本部的防衛軍，先期是以面對面的方式，對攻擊軍所提出的想定，由防衛軍立即提出因應，最後並將此想定送入「JTLS聯合戰區層級模擬系統」兵棋推演中計算，確定戰果與是否可行。結果將可快速納入台澎防衛「固安」作戰計劃，並進行滾動式修訂。

官員透露，因應今年共軍敵情威脅升高，國防部長嚴德發此次授予攻擊軍「最高權限」，模擬2020年共軍東部戰區成立攻台指揮部，結合部分南部、中部戰區兵力，對台進行軍機、軍艦封鎖台灣與導彈攻擊等軍事作為，迥異過去對台採取的有限攻勢，在料敵從寬的原則下，開放以解放軍現有各型陸海空基各型導彈，對台進行創新的飽和攻擊，迫使防衛軍驗證國軍各型反擊用的精準彈藥，發現不足。而這個現象，將快速納入兵力整建計畫中進行改善。