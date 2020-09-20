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對美軍購項目誰主導？國防院調查：美方政策較有關

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
美國川普政府即將對台發布新一波新軍售案，國防部一項最新調查報告指出，檢視過去台美重要軍購的通過時機，採購項目的主導因素，乃以美方政策及當時國際情勢較為有關聯，而非軍種因素主導。圖／軍聞社
美國川普政府即將對台發布新一波新軍售案，國防部一項最新調查報告指出，檢視過去台美重要軍購的通過時機，採購項目的主導因素，乃以美方政策及當時國際情勢較為有關聯，而非軍種因素主導。圖／軍聞社

美國川普政府即將對台發布新一波新軍售案，國防部一項最新調查報告指出，檢視過去台美重要軍購的通過時機、採購項目的主導因素，與美方政策及當時國際情勢較為有關聯，而非軍種因素主導。

傳川普政府將售台七項武器裝備，目前推算有M-109A6 155公釐自走砲、M142海馬斯多管火箭系統、MS-110先進偵照莢艙、「岸防巡航飛彈系統」岸置魚叉飛彈、「迅擊」（Quickstrike）智慧型水雷與「海上衛士」（Sea Guardian）無人機。紐約時報17日報導，美可望售我AGM-84H/K（SLAM-ER）增程型距外陸攻飛彈。這七項裝備包括魚叉飛彈與無人機等，數額龐大，明顯「超車」且緊急拍板，非由軍方主導，建案過程備受討論。

國防部整合評估司委託國防安全研究院，進行一項「國軍組織文化改革研究報告」。報告指出，各國軍隊在同項預算下爭食有限的預算大餅，難免存在著軍種本位主義或軍種競爭，在國防部及聯合參謀單位層級發生的機率較高，且由純文人擔任部長仍屬非常態，歷任國防部長仍可隱約觀察到軍種平衡。

報告表示，檢視過去重要軍購的通過時機，國防部在確認軍購項目時，在有限預算情況下，難免顧此失彼、排列先後或受到作戰思維影響，但主導因素乃以美方政策及當時國際情勢較為有關聯，軍種因素並非主因。

報告特別整理自2002年起至今八位國防部長任內重要對美軍購與額度，內容顯示，歷任國防部長軍種與重大軍購項目，並不存在必然關聯。

八任國防部長任內對美軍購項目及額度數據如下：

湯曜明（2002/2-2004/5）紀德級軍艦4艘、AAV7A1兩棲突擊車54輛等40億7200萬美元。

李傑（2004/5-2007/5）AIM-9M10枚、AIM7M空對空飛彈5枚、AMRAAM 218枚及Maverick空對地飛彈235枚等7億0100萬美元。

李天羽（2007/5-2008/2）AGM-84L反艦飛彈60枚、標2飛彈144枚、P-3C巡邏機12架、愛國者地面系統升級等32億9600萬美元。

陳肇敏（2008/5-2009/9）愛3飛彈330枚、UGM-84L潛射反艦飛彈32枚、E-2T飛機4架升級、阿帕契攻擊直升機30架、刺針飛彈173枚、AGM-114L飛彈1000枚等64億6300萬美元。

高華柱（2009/9-2013/8）愛3飛彈114枚、UH-64M直升機60架、博勝案MIDS系統更新、F-16A/B升級含AESA雷達176套及JDAM、「鶚」級（Osprey class）翻新掃雷艦2艘、魚叉飛彈12枚122億4400萬美元。

高廣圻（2015/1-2016/5）刺針飛彈250枚、TOW 2B飛彈、MK15 Phalanx Block 1B Baseline 2近迫方陣快砲、派里級巡防艦2艘、Link-11系統、AAV兩棲登陸車36輛、FGM-148標槍飛彈等17億1800萬美元

馮世寬（2016/5-2018/2）AGM-88B反輻射飛彈50枚、標2飛彈16枚、MK-54魚雷46枚及支援系統、AGM-154C空對地飛彈56枚、SRP雷達系統等13億6300萬美元。

嚴德發（2018/2-）F-16V 66架、M1A2戰車108輛等112億3400萬美元。

飛彈 國防部 F-16

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