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海軍艦艇緊急出航禦敵 澎湖冬瓜檸檬成愛國飲料

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
海軍銘傳艦。圖／軍聞社
海軍銘傳艦。圖／軍聞社

因應共軍在台灣海峽實施海空操演，澎湖馬公基地的派里級逢甲、銘傳艦等艦近日戰備壓力升高。民間披露，因為艦艇臨時奉令緊急出航應處海峽狀況，臨時無法來取預訂的大批「冬瓜檸檬」飲料，官兵特別打電話致歉，店家大氣向官兵表示，「保衛國家安全是重要任務」，「我們要力挺」，要官兵專心執行任務。

向海軍司令部詢問有無此事，因涉及戰備，軍方不便回應。

共軍各型戰機本月18、19日，連續兩日在台海採取逾越海峽中線，國防部也證實，數量不明的共軍艦艇也闖越海峽中線以東。負責淡澎海偵任務的澎湖馬公146艦隊首當其衝。

澎湖大網聚社群近日有貼文披露，澎湖海軍基地向手搖飲料店訂了88杯冬瓜檸檬，店家作好44杯，卻接到官兵致歉電話，稱接獲命令須緊急出港，無法如期取貨。店家大氣表示，「保衛國家安全是重要任務」，我們要力挺，店家向官兵説，專心執行任務，等你們回來。

店家為促銷這44杯已調製好的飲料，在社群貼文披露背後的故事，特别強調這不是「棄單」，店家真的不生氣，只是問問大家是否願幫忙喝喝看，「愛國的心加嚐鮮優惠」。

民間披露，因為艦艇臨時奉令緊急出航應處海峽狀況，臨時無法來取預訂的大批「冬瓜檸檬」飲料，官兵特別打電話致歉，店家大氣向官兵表示，「保衛國家安全是重要任務」，「我們要力挺」，要官兵專心執行任務。圖／拮取自澎湖大網聚網頁
民間披露，因為艦艇臨時奉令緊急出航應處海峽狀況，臨時無法來取預訂的大批「冬瓜檸檬」飲料，官兵特別打電話致歉，店家大氣向官兵表示，「保衛國家安全是重要任務」，「我們要力挺」，要官兵專心執行任務。圖／拮取自澎湖大網聚網頁

澎湖 手搖飲料 海峽中線

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