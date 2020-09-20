國軍戰備規定重大轉變 第一擊改稱「行使自衛反擊權」

共軍機艦今年起頻繁在我西南與海峽當面空域展開軍事挑釁，空軍升空接敵的戰機與之頻密對峙。國防部證實，為彰顯我愛好和平，不開兩岸之間「第一槍」，現已將「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」中的「第一擊」，改稱為「行使自衛反擊權」，須在對方有明顯的敵對行為下，才能開火，以避免「擦槍走火」。

國軍在「經常戰備時期」，對敵「第一擊」須由國防部長下令批准。國防部高階將領近期巡迴各飛行部隊講習，強化飛行員應敵時的耐性，力求避免擦槍走火時，提及這項政策轉變。軍方表示，兩岸戰機對峙時，目前仍是以在空中相互佔位為主，彼此之間未有過激行動，至今應對共軍依據仍為承平時期的「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」。

由於現行的戰備規定與突發狀況處置規定，並沒有這種名詞與說法，且「自衛反擊」屬中共用語，不會由軍方自行發想。根據了解，這項改變源自國家安全會議交辦。

前空軍副司令張延廷表示，戰略上顯示，兩岸都不希望開第一槍，共軍向來希望由我方開「第一槍」，作為其實現武統台海的理由，國防部之舉等同放棄部隊「第一擊」權力，國軍弟兄尤其飛行員要面對什麼情境，才能開火反擊？他同時表示，「自衛反擊」是中共用語，我方之舉恐涉抄襲。

但國防安全研究院國防戰略暨產業研究所所長蘇紫雲則認為，此舉有助於釐清長期的模糊概念，也就是涉及戰和大計的「第一擊」(first strike)、以及戰術等級的「接戰規則」(rule of engagement)予以明確化，避免混淆。特別是在面對中共採取「灰色地帶衝突」準軍事手段的情況，相關規範的釐清可給予一線人員、指揮官明確的判準依據，提高士氣與應處能力。