共軍不斷擾台我態度轉硬 廣播追加「一切後果自負」

國防部今天透過官網「即時軍事動態」發布共軍動態，公布共軍總計19架軍機侵擾台灣空域，部分還逾越海峽中線，國軍除派遣空中巡邏及緊急起飛等兵力應對、廣播驅離，並以防空飛彈追監；記錄今早我方廣播內容的軍事迷發現，過去我方說完「立即迴轉脫離」即結束，今天首次追加「一切後果自負」，是否為我戰管人員「脫稿」的強勢用語，值得後續觀察。

國防部官網公布今早侵擾台灣空域的機種，包含殲16機12架、殲10機2架、殲11戰機2架、轟6機2架和運8反潛機1架；中共解放軍連續兩日踰越海峽中線，侵犯我主權的挑釁行為，已嚴重破壞台海及區域和平與穩定的現狀，國防部表達嚴正譴責，並呼籲大陸當局自制，懸崖勒馬，不要成為麻煩製造者，應共維台海與印太區域的和平與安全。

軍事迷根據航空軌跡及廣播紀錄，共軍上午7時起以多方向多批次多空層侵擾台海，我空軍持續對西北空域、西部空域，西南空域入侵空域的共機執行廣播驅離程序，其中在上午9時20分許，空軍對西部空域高度7000公尺共機廣播「中華民國空軍廣播，位於台灣西部空域高度7000公尺的中共軍機注意，你已接近我領空，影響我飛行安全，立即迴轉脫離，一切後果自負！」