影／中共頻海空演習軍機擾台 黃偉哲有話說

中國大陸戰機連日跨越台海中線，共軍艦艇也闖越海峽中線以東，台海軍事緊張局勢空前。台南市長黃偉哲中午針對共機不斷擾台提出忠告，大陸這樣做只會影響台海和平，台灣人民的反感也會越來越深，他舉當年日本侵略大陸歷史事件、台海釣魚台及南海各方爭議為例，呼籲各方最高領導人要冷靜，以智慧來處理。

黃偉哲說，當年大陸對日抗戰之所以發生， 就是日本軍隊在河北宛平縣外演習，藉口說有士兵失蹤，要強行闖入城內搜索，進而開了盧溝橋的第一槍。

黃偉哲還提醒對岸，如果一再軍演或者軍機不斷繞台灣，台海萬一擦槍走火， 後果不堪設想，各方都應該有所克制，尤其共軍方面的攻勢作為，應該要一定程度的節制。

他說，不只台海，釣魚台、南海也是長期各方劍拔弩張，你來我往，甚至中印邊界都局勢緊張、局勢越來越白熱化，這樣對各方都不是好事，希望國家最高的領導人，要以冷靜智慧來因應處理。

美國國務院次卿克拉奇訪台之際，中國大陸展示海陸軍力，連日襲擾台灣；國軍包括飛彈、偵巡艦艇、空軍聯隊都提升戰備，在基隆待命的成功艦也出航因應。