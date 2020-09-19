美可望售我增程陸攻飛彈 專家揭露一枚逾300萬美元

紐約時報17日報導，川普政府即將宣佈對台灣7項軍售，將可能包括AGM-84H/K（SLAM-ER）增程型距外陸攻飛彈。旅美的台海安全研究中心主任梅復興今天在臉書貼文評論披露，我國防部在「被迫」接受美國所強力建議的魚叉岸防飛彈案時，曾要求美方必須連帶釋出長程精準導引武器，以滿足我合理有限反制作戰需求。他提醒，這款SLAM-ER精準遙攻武器並不便宜，根據公開資料，美軍採購的單價就已超過300萬美元，軍售價應該會更高。

川普售台武器，目前推算有M-109A6 155公釐自走砲、M142海馬斯多管火箭系統、MS-110先進偵照莢艙、「岸防巡航飛彈系統」岸置魚叉飛彈、「迅擊」（Quickstrike)智慧型水雷與「海上衛士」（Sea Guardian）無人機。美媒報導若成真，七項武器到齊。

梅復興貼文表示，型號較老的AGM-84H已於2002年停產，美國若批准對台出售SLAM-ER，應為波音公司研發製造的AGM-84K型，該型彈射程長達270公里，巡航速度約0.7馬赫，採用500磅鈦合金彈頭，提升強固化目標穿透力。與其前身魚叉飛彈或AGM-84E基本型的SLAM相比，新型彈重新設計SLAM-ER的彈體與主翼，提高氣動力效率，增長射程，對一般陸上目標或海上艦船等均具一定程度破壞力。

梅復興貼文說，SLAM-ER 於2000年達成初期作戰能力，並經伊拉克及阿富汗等戰場實戰驗證。

梅復興引述2015年1月當時的國防部軍政副部長夏立言向立法院報告揭示，空軍將「F-16A/B戰機四型精準彈藥」列為優先籌獲目標。後來華府美方人士證實，台灣正向美爭取獲得的四種新型空對地武器分別是：AGM-154 「聯合遙攻武器」（JSOW）、AGM-88 「高速反輻射飛彈」（HARM）、AGM-84H/K「增程型距外陸攻飛彈」（SLAM-ER）、AGM-158 「聯合空對地遙攻飛彈」（JASSM）。

據梅復興了解，軍方此次希望藉此優先爭取射程長達370公里的AGM-158A空對地飛彈 (JASSM) 或550公里級的AGM-158C反艦飛彈（LRASM），但若是射程270公里級的AGM-84K（SLAM-ER）則亦可接受。

他表示，對我國而言，能夠購得SLAM-ER不僅是在技術與作戰能力上的一大突破，也是美國願意提供我更符合台海早已劇烈蛻變之高威脅環境下之作戰需要的武器與能力的又一實例。不過，像SLAM-ER這樣的精準遙攻武器並不便宜。根據公開資料，SLAM-ER美軍採購的單價就已超過300萬美元，軍售價應該會更高。

梅復興也提醒，欣慰能獲得更精良武器的同時，我們亦需認清正是因為日益嚴峻的近期軍事威脅以及北京在美中正快速走向准冷戰態勢下所祭出的銳進武嚇，又在川普競選連任的錯綜複雜政治考慮下，才促成了此次軍購豐收。我們該當如何應對這些複雜的戰略因素暨衍生之政治、軍事、乃至財政上的挑戰，較之究竟是買到SLAM-ER還是JASSM，尤為重要的課題。