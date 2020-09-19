擾台轟六K掛載超音速反艦飛彈 空軍照片原始密碼曝光

國防部昨天（18日）下午發布中共解放軍逾越海峽中線及進入我西南空域活動情況，發布一張在我西南空域演訓的轟六K戰機照，此照不但顯示戰機掛載鷹擊12(YJ-12)超音速反艦飛彈，查詢照片原始資料，則顯示我方飛行員是在昨天上午7時39分，使用Nikon coolpix A900相機攝下此照。

國防部昨天在官網即時軍事動態專區，發布共機計有轟6機2架、殲16機8架、殲11機4架、殲10機4架，侵我海峽中線與西南空域。其中殲16、殲11與殲10在海峽中線襲擾，陸續進入中線右側5到10浬，最長時間約有十分鐘；另有轟6和殲16在西南空域進行演訓活動。

國防部在網路專區公布有此次共軍演訓的轟六K彩照，戰機掛載有鷹擊12(YJ-12)超音速反艦飛彈，最新型號作戰距離可達500公里；經下載原圖以照片瀏覽軟體檢視，發現此照攝於昨天上午7時39分，使用Nikon coolpix A900相機所攝，焦距則約有180mm左右，代表我軍拍攝戰機飛得很近。