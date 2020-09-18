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【即時短評】共軍武嚇針對登台美卿 國軍戰備壓力陡升

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
蔡總統今晚在官邸設宴款待來台訪問的美國國務院次卿克拉奇，共軍則在日間發起歷來罕見規模的軍事威懾，研判未來數日共軍恐會持續有機艦繞島等進一步挑釁作為，直至克拉奇離台，甚至在美國大選前持續對台施壓，國軍將承受高戰備壓力。圖／軍聞社
蔡總統今晚在官邸設宴款待來台訪問的美國國務院次卿克拉奇，共軍則在日間發起歷來罕見規模的軍事威懾，研判未來數日共軍恐會持續有機艦繞島等進一步挑釁作為，直至克拉奇離台，甚至在美國大選前持續對台施壓，國軍將承受高戰備壓力。圖／軍聞社

蔡總統今晚在官邸設宴款待來台訪問的美國國務院次卿克拉奇，共軍則在日間發起歷來罕見規模的軍事威懾，研判未來數日共軍恐會持續有機艦繞島等進一步挑釁作為，直至克拉奇離台，甚至在美國大選前軍售台灣，預判都將持續對台武嚇施壓，國軍在美國大選前恐將持續承受高戰備壓力。

克拉奇前天抵台訪問，共軍昨天發動機艦同步在台海西北、西南海空域，針對我方進行罕見大規模越界挑釁行為。據掌握，昨天上午跨越西北空域中線進入海峽西側的殲16等戰機，在結束任務尚未返回東南沿岸任務機場前，共軍國防部、東部戰區發言人即公開宣布將在台海展開實戰化演訓，因此研判這是一套有針對性與計畫性的蓄意騷擾。

美國衛生部長阿查爾（Alex Azar）8月9日率團訪台時，隔日共軍9時許也以殲11、殲10型機「短暫踰越海峽中線」示威，當時國防部說明國軍因應舉措時，近年首度使用「以地面防空飛彈全程監控」用語。此次克拉奇訪台，共軍如出一轍，但提升規模，軍事威懾對象明顯是針對美方。我方因應除證實部分軍力提升戰備外，也再度使用「防空飛彈追監」一詞。

「防空飛彈追監」一詞頗具彈性，一則未再指明是「地面」，因此也包括水面艦艇防空火砲、飛彈，軍方已證實因應共軍艦艇闖越海峽中線，基隆升火待命的成功級艦均出航支援，包括台海當面還有淡澎海偵的另艘成功艦，具防空戰場管理紀德艦則在北部水域部署。且「追監」固然可解釋為追蹤與監控，但也可以是「追瞄與監控」，反應強度提升一檔次。

此外，國防部也首度披露共軍參演機種，包括中共蘇愷30的「國造版」殲16戰機。此型機是共軍甫完成性能測試不久的新銳機種，兩型機相互換防，部署東南沿海機場，蘇愷30陸續退居第二線，今年6月我方還曾偵獲多架蘇愷30進入我西南空域空識別區，在此次的軍事威攝行動中，殲16戰機顯然登上對台戰備前線。

共軍在台海中線南北端同時展開軍事挑釁行為，規模雖沒有九六台海危機大，但已屬歷年罕見，從國防部長嚴德發與參謀總長黃曙光同時進入衡山指揮所因應，即可見共軍武嚇力道程度。從共軍演訓時機觀察，顯然是針對美國官員訪台而來。

克拉奇此次訪台，不但未再使用象徵國權的空軍行政專機，同時也取消先前所傳經貿會談，公開行程僅弔唁前總統李登輝，據信美方事前應已掌握「中」方可能在海峽造次的動態，但因共軍地面部隊並無特殊集結，要猝然「以訓轉戰」可能性並不高，因此美軍並無部隊在台海周邊因應。不過，共軍持續向訪台的美國官員示威挑釁，獨立因應的國軍將承受高戰備壓力，克拉奇在台一日，共軍的「戲」就會作足，因此研判明天仍會有共機越界甚至繞台的情況發生，美大選前美國將宣布軍售台灣，傳稱額度規模不小，共軍武嚇勢將持續，全軍都提高警戒。

國防部高階將領近期巡迴各飛行部隊，強化飛行員應敵時的耐性，力求避免擦槍走火。據基層反應，兩岸在中線對峙時，曾以中線是否存在，進行一種被形容是「打籃球互噴垃圾話」的攻防，但雙方尚能節制，並沒有情緒。國軍至今為止，應對共軍依據仍為承平時期的「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」，並未提升狀況到「戰備規定」甚至「固安作戰計畫」。

克拉奇 台海 國軍

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