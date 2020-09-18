國軍兩巨頭同時坐鎮衡山指揮所因應 兵推聯翔實境版

共軍今天在台海中線兩端發起軍事挑釁行動，軍方證實均出動相對應海空兵力因應，由於南北兩端合計有多達十八架次共機實施侵擾，侵入西北端中線的共機，還有新銳的殲16主力戰機，據信我西岸空軍三型戰機都升空因應，E-2K空軍預警機側應，配合紀德級飛彈驅逐艦在南北兩端掌握戰場情報，海空兵力都承受高戰備壓力。但軍方仍強調，我方將仍秉持「不挑釁、不卻敵、避免擦槍走火」原則應處當面狀況，不希望誤解造成兩岸情勢不預期的反應。

國軍漢光36號演習兵棋推演今日是最後一日，中午結束，在國防部長與參謀總長同時進入衡山指揮所坐鎮因應下，顯示共軍武嚇力道確實罕見。而各戰區指揮官在兵棋推演中針對當面敵情進行推演，等於「實況演練」平時進行的聯合防空「聯翔操演」，而對當面敵情動機，也有一定研判。

據掌握，昨日上午跨越西北空域中線進入海峽西側的殲16等戰機，在結束任務尚未返回東南沿岸任務機場落地前，共軍國防部、東部戰區發言人即公開宣布將在台海展開實戰化演訓，因此我方研判這是中共一套有針對性與計畫性的蓄意騷擾，未來數日共軍恐會持續有機艦繞島等進一步挑釁作為，直至訪台的美國國務院次卿柯拉克離台，共軍因應未來軍售台灣等，甚至將持續在美國大選前持續對台施壓。

國防部說明，因應共軍這波軍事挑釁，國軍採取：派遣空中巡邏、緊急起飛等兵力應對、廣播驅離與防空飛彈追監四項措施。

而據了解，空軍西岸三型戰機都升空因應，軍方也證實除空中越界外，共軍海軍艦艇也越過中線，因此至少成功級艦與紀德艦都在海上對應，與在南部空域側應的E-2T相互構連；西岸飛彈部隊包括天弓二型、愛國者三型防空飛彈與基地野戰防空的復仇者飛彈，都據空軍作戰指揮部發布「紅點」狀況實施戰備。

國防部高階將領近期巡迴各飛行部隊，強化飛行員的耐性，力求避免擦槍走火。而據基層反應，兩岸在中線對峙時，曾以中線是否存在，進行一種被形容是「打籃球互噴垃圾話」的攻防，但雙方尚能節制，並沒有情緒，國軍因應狀況依據仍為承平時期的「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」，並未提升到狀況提升情勢的「戰備規定」甚至「固安作戰計畫」。