快訊

新台幣強勢叩關29元整數關卡 下一步怎麼走？

日本緬甸菲國新冠病毒直搗國門 2台商1旅日返國確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

國軍兩巨頭同時坐鎮衡山指揮所因應 兵推聯翔實境版

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國軍漢光36號演習兵棋推演今日是最後一日，中午結束，在國防部長與參謀總長同時進入衡山指揮所坐鎮因應下，顯示共軍武嚇力道確實罕見。而各戰區指揮官在兵棋推演中針對當面敵情進行推演，等於「實況演練」平時進行的聯合防空「聯翔操演」。圖／軍聞社
國軍漢光36號演習兵棋推演今日是最後一日，中午結束，在國防部長與參謀總長同時進入衡山指揮所坐鎮因應下，顯示共軍武嚇力道確實罕見。而各戰區指揮官在兵棋推演中針對當面敵情進行推演，等於「實況演練」平時進行的聯合防空「聯翔操演」。圖／軍聞社

共軍今天在台海中線兩端發起軍事挑釁行動，軍方證實均出動相對應海空兵力因應，由於南北兩端合計有多達十八架次共機實施侵擾，侵入西北端中線的共機，還有新銳的殲16主力戰機，據信我西岸空軍三型戰機都升空因應，E-2K空軍預警機側應，配合紀德級飛彈驅逐艦在南北兩端掌握戰場情報，海空兵力都承受高戰備壓力。但軍方仍強調，我方將仍秉持「不挑釁、不卻敵、避免擦槍走火」原則應處當面狀況，不希望誤解造成兩岸情勢不預期的反應。

國軍漢光36號演習兵棋推演今日是最後一日，中午結束，在國防部長與參謀總長同時進入衡山指揮所坐鎮因應下，顯示共軍武嚇力道確實罕見。而各戰區指揮官在兵棋推演中針對當面敵情進行推演，等於「實況演練」平時進行的聯合防空「聯翔操演」，而對當面敵情動機，也有一定研判。

據掌握，昨日上午跨越西北空域中線進入海峽西側的殲16等戰機，在結束任務尚未返回東南沿岸任務機場落地前，共軍國防部、東部戰區發言人即公開宣布將在台海展開實戰化演訓，因此我方研判這是中共一套有針對性與計畫性的蓄意騷擾，未來數日共軍恐會持續有機艦繞島等進一步挑釁作為，直至訪台的美國國務院次卿柯拉克離台，共軍因應未來軍售台灣等，甚至將持續在美國大選前持續對台施壓。

國防部說明，因應共軍這波軍事挑釁，國軍採取：派遣空中巡邏、緊急起飛等兵力應對、廣播驅離與防空飛彈追監四項措施。

而據了解，空軍西岸三型戰機都升空因應，軍方也證實除空中越界外，共軍海軍艦艇也越過中線，因此至少成功級艦與紀德艦都在海上對應，與在南部空域側應的E-2T相互構連；西岸飛彈部隊包括天弓二型、愛國者三型防空飛彈與基地野戰防空的復仇者飛彈，都據空軍作戰指揮部發布「紅點」狀況實施戰備。

國防部高階將領近期巡迴各飛行部隊，強化飛行員的耐性，力求避免擦槍走火。而據基層反應，兩岸在中線對峙時，曾以中線是否存在，進行一種被形容是「打籃球互噴垃圾話」的攻防，但雙方尚能節制，並沒有情緒，國軍因應狀況依據仍為承平時期的「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」，並未提升到狀況提升情勢的「戰備規定」甚至「固安作戰計畫」。

飛彈 空軍 國軍

延伸閱讀

共軍實戰演練 歐盟：必須避免兩岸緊張升溫

共軍實戰演練 府：無益提升國際形象應自我克制

美國官員接連訪台 胡錫進：應試射導彈飛越總統府

空軍少將喚「愛妃、寶貝蛋」還要親一個 判降一級改敘

相關新聞

韓國瑜參加陸官專修班年會 現場校友高喊：消滅台獨

高雄市前市長韓國瑜今天來到新竹縣參加陸軍官校專修班2020年會，現場席開124桌，超過千人參加，韓國瑜進場時全場立刻響起...

首例申請回國奔喪確診！ 旅日五旬婦已住院隔離

自7月8日起，放寬居家隔離檢疫者，因親屬身故或重病等社會緊急需求，需外出奔喪或探視次數及時間，但指揮中心今宣布的新增三例...

共機大舉越中線「首見殲16」 看懂武嚇動作外的門道

隨著台海對峙局勢升高，監聽無線電通訊的玩家向媒體記者爆料逐漸成為日常，9月18日上午，正值美國國務次卿克拉奇訪台，網友們在空中聽到，國軍多次在國際頻率上廣播警告中共軍機越界，地點除台灣西南方空域，甚至包括台灣海峽北部。

19架共機今再擾台 國防部：均妥適應處

空軍司令部稍早發布共機動態，大批共機再度侵入我西南、西北空域防空識别區，甚至齊聚台海中線。國軍除派遣空中巡邏及緊急起飛等...

影／中共頻海空演習軍機擾台 黃偉哲有話說

中國大陸戰機連日跨越台海中線，共軍艦艇也闖越海峽中線以東，台海軍事緊張局勢空前。台南市長黃偉哲中午針對共機不斷擾台提出忠...

傳美對台將增7軍售 馬英九：盼帶來和平而非推向戰爭

外電報導美國即將宣佈售台7項軍購案，前總統馬英九上午受訪表示，「我們應該要了解中華民國在亞洲所扮演的角色，不希望我們變成...

美可望售我增程陸攻飛彈 專家揭露一枚逾300萬美元

紐約時報17日報導，川普政府即將宣佈對台灣7項軍售，將可能包括AGM-84H/K（SLAM-ER）增程型距外陸攻飛彈。旅...

美次卿訪台 共機再擾台 12架越中線

美國國務院次卿克拉奇訪台，台美關係升溫之際，中國大陸也宣布在台海附近實戰演練，出動十二架戰機跨越台海中線，共軍艦艇也闖越...

觀察站／共軍越界騷擾 國軍承受高戰備壓力

美國國務院次卿克拉奇抵台訪問，共軍昨發動機艦進行罕見大規模越界挑釁行為。且據掌握，昨日上午跨越西北空域中線進入海峽西側的...

擾台轟六K掛載超音速反艦飛彈 空軍照片原始密碼曝光

國防部昨天（18日）下午發布中共解放軍逾越海峽中線及進入我西南空域活動情況，發布一張在我西南空域演訓的轟六K戰機照，此照...

陳國恩閃辭 再曝蔡政府內鬥

海巡署長陳國恩突請辭引發政壇意外，據了解，善於經營關係的陳國恩幾度因專業能力遭質疑，曾被行政院長蘇貞昌當面訓斥，加上與講...

蘇揆：陳國恩辭呈寫家庭因素

海巡署長陳國恩前天請辭，接連爆出離職是因行政院長蘇貞昌的責罵，加上八月分國民黨立委陳玉珍的登島風波。蘇貞昌昨表示，陳國恩...

熱門新聞

情勢升高？12架共機聚集海峽中線挑釁 空軍飛彈追監

獨家幕後／操作東沙危機遭海巡打臉 陳國恩黯然退休？

陳時中稱吃豬睪丸體力會變好？柯文哲：他念哪個醫學院

開放美牛美豬進口 孫大千：民進黨感謝川普暗助小英

九六台海危機共軍最激挑釁 國軍證實提升戰備因應

開放美豬讓台灣走出去？ 孫大千：蘇貞昌睜眼說幹話

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。