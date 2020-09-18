九六台海危機共軍最激挑釁 國軍證實提升戰備因應

空軍司令部今天下午發布共機挑釁動態，大批共機再度侵入我西南空域防空識别區，其中12架甚至先後跨越西北空域的台海中線，距我新竹12浬領空僅25浬、海岸線37浬、約68.5公里。國防部證實，不止共機跨越台海中線，共軍艦艇也進入海峽中線以東活動，國軍包括飛彈、偵巡艦艇、空軍聯隊均提升戰備，在基隆擔任緊急待命任務的成功艦也奉令出航因應。

國防部今天仍進行漢光36號演習兵棋推演，國防部長嚴德發與參謀總長黃曙光因海峽共軍機艦挑釁狀況，均離席進入衡山指揮所因應。這是九六台海危機後，共軍在當面海峽中線所採取最激烈的挑釁作為。

共軍殲16、殲11與殲10計12架，上午7點起至10時30分，以特定區域繞行的姿態，陸續穿越西北海峽中線進入中線以東空域，越過中線時間有長有短，另有共軍艦艇同時也穿越中線。轟6和殲16則在西南空域活動。

我方研判，此舉是共軍有計畫性、針對性、實戰化戰訓的挑釁作為，與以往不同。我方研判此舉屬於蓄意騷擾，但共軍地面部隊並無異常集結，我方雖提升「部分」戰備，包括飛彈、空軍聯隊與海峽偵巡，但仍依不挑釁、不怯敵、避免擦槍走火原則應處狀況，不希望誤解造成兩岸情勢不預期的反應。

國防部表示，對於台海周邊海、空情相關動態，國軍運用聯合情監偵的作為，都能夠即時掌握，嚴密監控，確保國防安全。