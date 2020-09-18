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獨家幕後／操作東沙危機遭海巡打臉 陳國恩黯然退休？

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
海巡署長陳國恩校閱部隊。圖／本報資料照
海巡署長陳國恩校閱部隊。圖／本報資料照

海岸巡防署長陳國恩突然請辭，且未獲海洋委員會主委李仲威與行政院長蘇貞昌慰留，恐怕導火線是因為多次未審時度勢、無意間「破解」當局對東沙情勢的國安操作。

海巡署新造22艘大型艦艇新裝中科院研發的鎮海火箭彈系統，加上原有的四零快砲，而艦艇「開砲權」原為海巡署長陳國恩；但海洋委員會六月間公告「海岸巡防機關器械使用條例」修正草案，核准用砲的權責長官修正為海洋委員會主任，即現任主委李仲威。顯示「兵符」由李掌握，其他建軍造艦事項，也由李親自督導。

陳國恩上任之初，即曾對未來涉及執法的造艦事務，表達尊重海委會的立場，尤其他以警政署長任內經驗，移植到海巡署長室小編團隊，將官方臉書粉絲頁經營得有聲有色，加上交流靈活的公關手腕，在部會聲名遠播。然而，海巡內部近日盛傳所謂李、陳為誰升中將擺不平的人事傳聞。

據了解，海巡署副署長陸軍中將許績陵將屆齡退伍，目前按海委會、海巡署將領排序，最資深的是77年班、100年晉升少將的海委會主秘劉國列，他若未晉升中將，12月將屆齡，須於明年一月一日退役；其次則為77年班的北巡局長許敬芝與78年班的中巡局長扶大桂，兩人都是103年即晉升；現任77年班的海巡署主任秘書滕永俊105年晉升，晉升停年未達6年，除非有特殊功蹟，否則順序排在最後。

外傳李仲威有意升任海軍人馬擔任副署長晉升中將，目前海巡內部僅有後勤處長林彥是海軍出身，其甫於106年自海軍調任海巡占缺晉升少將，不可能晉升中將；而備受李仲威信賴、海軍出身的前海委會參議少將吳明勳，今年上旬就已請調回國防部，現任海軍司令部人軍處長。

但這兩人都受到陳國恩信賴，其一陳甚至曾想委以署主任秘書職務。縱使李仲威想升任海軍人馬，應也非陳國恩不能迴旋的事態。

不過，近期數件牽涉國安層次的事件，打擊陳國恩率軍威信與國安單位信賴，負面效應不可小覻。

行政院長蘇貞昌7月間召集多個部長首長聽取簡報時，曾爆發當面指責陳國恩不了解本身業務的難堪情境，而南部巡防區近日爆發廿餘名越南偷渡客泅泳上岸事件，但海上巡邏艇既未曾先行攔截，岸上巡邏站也未於第一時間於岸際防堵。李仲威在任時落實「岸海一體」的巡防區制度等於被破功，作戰失敗，引發高層關注。

而且近期有數件牽涉觀瞻的事件，海巡署在處理上可能直砥國安核心，違背當局操作東沙局勢藉此與美方站列的策略，讓高層懷疑陳在國安政策上的「配合」程度。

首先，國民黨籍立委、內政委員會召委陳玉珍申請率立委於8月20日赴東沙考察，綠營氣氛上自然不願意藍營登島造勢，海委會將行程發文壓至8月18日才函知空軍，空軍即以依「東、南沙地區重要軍事設施管制區」許可查驗規定，來不及查核卡住行程，有人操作此行將導致原預計返台休假的近20名駐島海巡弟兄，無法順利回台休假，藉以面對藍營反彈。

但其實立委考察東沙可直接搭乘C-130運輸機前往，不占軍包機位置。而面對事態，海巡署東南沙分署發出新聞稿表示，這次立委考察日期適逢8月第3週專案行程，航次官兵排休人數較少，仍可滿足島上人員休假，並未影響官兵排休及禁止休假情事，駁斥有心人士操作。

再則，蔡政府要求外交部、國防部聯袂召開記者會，對國內、外宣達本月9、10兩日東沙島外西南空域共軍海空操演緊張情勢，面對這項重大「國安情勢操作」，民進黨國防立委王定宇在政論節目中加碼宣稱東沙島遭到海上民兵包圍。

但海巡署不但發新聞稿否認，且罕見出示東沙指揮部「AIS船舶辨識系統」情資，指9日至11日僅偵獲6艘商貨輪無害通過，沒有陸船包圍的事情。此舉連帶讓東沙情勢緊張的操作破功，蘇揆甚至因此遭到抨擊，被指綠委散布假新聞。網路大數據呈現海巡署「打臉」之說受到高度關注，弱化東沙情勢緊張的效應。

再則，昨日又有媒體宣稱接獲東沙官兵家屬爆料，宣稱子弟休假返台時軍包機穿越共軍西南空域操演區域，枉顧官兵安全。海巡署也旋即發稿否認，強調民航局並未發布禁航公告，且共軍演習期間的空域與時間點與軍包機也不同，絕無枉顧官兵安全。

陳國恩由國安局副局長轉任海巡署長，屬事務官，明年六月才要屆齡退休。海巡署接連數度以「實情」澄清東沙情勢「煙霧」的「老實樹」態度，其則發揮不少安定民心的作用。只是因此，陳國恩請辭經李仲威轉呈，未獲府院慰留，得提前退休，警界始料未及。

海巡署 國安局 海軍

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