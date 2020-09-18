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空軍少將喚「愛妃、寶貝蛋」還要親一個 判降一級改敘

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導
空軍通航資聯隊前少將聯隊長林重宏以LINE騷擾多名女部屬，在運動時以肢體碰觸多人，懲戒法院審理後，判林降一級改敘。圖／擷自空軍司令部臉書粉絲專頁
空軍通航資聯隊前少將聯隊長林重宏以LINE騷擾多名女部屬，在運動時以肢體碰觸多人，懲戒法院審理後，判林降一級改敘。圖／擷自空軍司令部臉書粉絲專頁

空軍通航資聯隊少將聯隊長林重宏以LINE簡訊騷擾多名女部屬，稱她們「愛妃、愛妾、寶貝蛋、小老婆」，還說「我整夜沒睡，親一個來」，林也在運動時以肢體碰觸多人。國防部認為林「行舉不當，有失官箴」而拔官，移送監察院調查，創下國防部首度主動移送紀錄。監院今年6月以11票全數通過彈劾，懲戒法院判降一級改敘。

林重宏晉升少將僅1年多，領導風格卻遭非議，空軍接獲投訴後專案調查，被騷擾者雖都沒提出遭性騒的主張，但空軍仍認為應懲處。林去年10月改調空軍司令部委員。

監察委員彈劾案文指出，林重宏任職通航資聯隊聯隊部少將三級聯隊長期間，多次向女性部屬傳送「愛妃、愛妾、寶貝蛋、寶貝兒、小老婆、阿娜答、歐妮」LINE簡訊，還說出「腦婆晚安！親親」、「穿泳裝嗎？我流口水了」、「妮叫我老公，我想妮阿」等輕浮言語，部分訊息傳送時間甚至是在深夜或凌晨，長期且密集。

此外，林也攙扶女性部屬腰部、觸碰腳踝，這些具性意味或性別歧視的言行，讓下屬感到遭冒犯或敵意，雖然相關人不願追究，但也成了心理壓力、覺得錯愕。

監委認為林重宏的行為等同性騷擾，他身為單位高階主管，卻對女性部屬頻繁且密集地傳訊、不當碰觸，言行逾越性別分際，嚴重損害國軍形象，已構成國軍軍風紀維護實施規定應受懲罰事由，也違反公務員服務法，因此提案彈劾，並移送公務員懲戒委員會審理。

公懲會今年7月17日改制為懲戒法院，懲戒法院審理後，判林降一級改敘。

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