聽新聞
test
0:00 / 0:00
成功嶺士兵感染水痘 國軍醫：5人住隔離病房治療
針對成功嶺士兵感染水痘，國軍台中總醫院下午指出，最初的第1名感染者已痊癒出院，目前仍有5人住在醫院隔離病房治療，其中2人已退燒、結痂，已快可出院，僅剩3人還在發燒的疾病進程中。
國軍台中總醫院感染科主任葉芳青指出，發現第1個案例後，醫院即前往成功嶺進行衛教和疫調，除把曾與第1個案例接觸過的人隔離，另也請部隊把有初期發疹等症狀者送醫治療。
他指出，所幸6名感染者都沒有併發症，僅需症狀治療，並在發病後7至10天即可康復。對於九成的人在12歲以前應該都得過水痘或打過疫苗，為何這6名士兵仍會感染？葉芳青說，也許有的人小時候疫苗沒打到，或是現在因抵抗力稍低而又再次感染。
葉芳青說，這些士兵都是志願役士兵，最初的第1名感染者應是從社區帶來了病毒，並傳染其他人，這名感染者兩周前已康復出院。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言