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成功嶺士兵感染水痘 國軍醫：5人住隔離病房治療

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中成功嶺營區。聯合報系記者趙容萱／攝影
台中成功嶺營區。聯合報系記者趙容萱／攝影

針對成功嶺士兵感染水痘，國軍台中總醫院下午指出，最初的第1名感染者已痊癒出院，目前仍有5人住在醫院隔離病房治療，其中2人已退燒、結痂，已快可出院，僅剩3人還在發燒的疾病進程中。

國軍台中總醫院感染科主任葉芳青指出，發現第1個案例後，醫院即前往成功嶺進行衛教和疫調，除把曾與第1個案例接觸過的人隔離，另也請部隊把有初期發疹等症狀者送醫治療。

他指出，所幸6名感染者都沒有併發症，僅需症狀治療，並在發病後7至10天即可康復。對於九成的人在12歲以前應該都得過水痘或打過疫苗，為何這6名士兵仍會感染？葉芳青說，也許有的人小時候疫苗沒打到，或是現在因抵抗力稍低而又再次感染。

葉芳青說，這些士兵都是志願役士兵，最初的第1名感染者應是從社區帶來了病毒，並傳染其他人，這名感染者兩周前已康復出院。

國軍 疫苗 發燒

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