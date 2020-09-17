國軍成功嶺營區爆水痘疫情9人染疫最快10月5日解除監測

國軍陸軍十軍團台中成功嶺爆發水痘疫情。台中市衛生局今天證實，本月1日、13日及14日陸續通報成功嶺營區有水痘患者，累計共9人確診感染水痘，營區內所有人員每天接受健康監控，若連3周感染人數沒增加，預計10月5日後，即可解除監測。

台中市衛生局指出，軍方針對成功嶺爆發水痘疫情已展開營區環境大消毒，並派員對營區內所有人員每天健康監控，一日出現發燒、長疹子等疑似個案，立即送醫。目前9名水痘患者有5人住院中，其他4人出院後，住單人房隔離。

陸軍十軍團表示，成功嶺營區確定有水痘疫情後，即由軍醫進駐控管，每天健康監控，進行環境消毒，染疫者返回營區也住單人房隔離。

衛生局說，水痘是水痘帶狀疱疹病毒引起的傳染病，發疹前5天就有傳染力，會透過皮膚直接接觸、飛沫或空氣傳播，接觸到水疱液和黏膜分泌物感染，在密閉不通風環境中，易被感染，傳染力不弱。

衛生局指出，水痘初期包含輕微發燒、疲倦、食欲不振、頭痛，以及肌肉或關節痠痛等症狀，之後開始出現紅疹，逐漸發展成紅丘疹、水泡疹、膿泡疹而後結痂，約2到4周內痊癒；水痘要等到水疱變乾結痂，才能避免傳染。預防水痘最好的方式就是接種水痘疫苗。