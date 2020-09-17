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東沙軍包機遭共軍操演威脅？海巡署第二度超光速打臉

聯合報 / 記者洪哲政/台北即時報導
東沙島。圖/本報資料照
東沙島。圖/本報資料照

有媒體報導駐防東沙島官兵家屬指控子弟休假時軍包機穿越在西南海域的共軍軍事演習區，枉顧機上東沙官兵安全。但海巡署打臉否認說，絕非事實，共軍演習期間，空域演練時間點與空層皆與這架班航機不同，海巡署絕無枉顧官兵安全情事。

綠委王定宇日前宣稱共軍包圍東沙60天，遭海巡署發稿否認；今又有媒體報導宣稱，接獲家屬爆料，10日上午我海巡署往返東沙島的立榮包機，未注意軍演，直飛通過解放軍演習區，枉顧東沙官兵安全。

但海巡署今天表示「絕非事實」，並指出，該署委託立榮航空載運官兵休假專機的飛航事宜，是由該公司依照相關飛航規定辦理。有關民航班機起降、飛行高度與航線均由民航航管單位嚴密管制。

海巡署進一步表示，月10日當日為高雄往返東沙島例行航班，飛航期間民航局並無相關禁航公告，相關航線亦皆正常。

海巡署表示，此案經查證相關媒訊與公開資料，共軍演習期間，空域演練時間點與演練空層皆與該班航機不同，海巡署絕無枉顧官兵安全情事。

海巡署表示，關於共軍近日頻密於我國西南海、空域活動，持續配合國防部聯合情監偵作業，強化東沙周遭海域情勢掌控。

海巡署 演習 東沙島

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