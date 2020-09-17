兩岸動向知己知彼 專家：小心奇襲

「台灣、中國在互相監測嚴密下，國軍需要小心日益強化的共軍以出其不意的方式攻台！」17日的國政基金會研討會上，前軍系立委林郁方表示，中國可能會以「快、狠、準」的非傳統戰法攻擊台灣，徹底解決台灣問題。前駐美軍事代表團團長淡志隆則分析，如果共軍先發動奪島，會讓國際抵制的壓力更大。

共軍將全面打擊

林郁方表示，根據台灣國防部提出的《中共軍力報告書》中提到，中國可能攻打台灣的7個可能性，但其中3種可能性比較模糊，像是明確朝向獨立，不承認九二共識算嗎？更改教科書內容算嗎？另外像「外國勢力介入台灣」，但是美國長期希望台灣加入WHA，這樣算干涉嗎？

再者，「兩岸和平統一對話延遲」也很奇怪，因為連國民黨當政時期，雖然兩岸局勢比現在穩定，都沒有針對兩岸統一與中國進行對話。因此他認為這些論述都給中國是否要戰的模糊空間，雖然短期內中國不會打台灣，但是台灣人需要認知到，中國只要出手就會是全面性打擊，無論何時都要做好準備。

台灣安全研究中心副主任胡瑞舟表示，共軍如果要入侵台灣的方法很多，可用網路入侵或癱瘓攻擊、特工滲透、奪島、奇襲等方式，不過共軍在能力與時間具備以後，也要挑機會。為何之前太陽花爆發時中共沒有攻台？如果要全面發動攻擊的時機如何挑選？他認為耶誕節反而是可能的時機。

國軍應擺脫傳統戰法

因此他認為國軍要擺脫舊戰法的訓練。淡志隆也分析，目前蔡政府的國防政策與陳水扁時代類似，積極性更高，可是面對美中軍事對峙下還是要有所調整，像是防空識別區不能疲於面對共軍的侵襲，而國防部也要積極動員，除了國防課以外的宣導，立法院也要隨時準備恢復戰時的軍令管制。

而林郁方認為，台灣能夠想到的，中共都能夠想到，而在國際都很關注台海局勢下，共軍一定會快速的拿下台灣，讓國際沒有介入台海衝突的空間，而且他認為，中國會以意想不到的方式達成目標，讓台灣措手不及，傳統的兩棲作戰、空中轟炸對於中共的成本消耗也不低。

淡志隆預測，中共可能會透過奪取彭佳嶼、烏坵與東引作為小規模軍事行動的目標，不過奪島所引發的政治波瀾恐非中共能夠抵擋的，美軍會持續將共軍壓制在第一島鏈。不過林郁方也提到，美方智庫曾提到美國僅3成民眾支持美軍在台海動武，「總之，蔡政府需要認清國際現實。」

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