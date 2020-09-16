「龍哥」阿瑪勒中士離世 陸戰隊：全力辦理追晉撫卹

執行漢光演習「聯合登陸作戰」操演意外落海的官兵阿瑪勒．道卡杜中士，今晨不幸逝世。海軍陸戰隊指揮部今日表示，在悲慟不捨之餘，將全力協助家屬辦理追晉、因公撫卹及喪禮相關事宜。

海軍陸戰隊指揮部今日表示，7月3日執行漢光36號演習任務訓練「聯合登陸作戰」操演，意外落海官兵阿瑪勒．道卡杜中士，雖經國軍高雄總醫院左營分院專業醫療團隊，使用最好的醫療資源全力搶救治療，仍不幸於9月16日9時40分宣告不治。

海軍陸戰隊指揮部進一步表示，阿瑪勒．道卡杜中士於操演中，戮力戰訓丶捨身救人丶英勇殉職之事蹟，足為國軍表率，陸戰隊損失優秀菁英，深感悲慟與不捨，除向家屬表達深切哀悼與撫慰之意，後續將全力協助家屬辦理追晉、因公撫卹及喪禮相關事宜。

國軍莒光園地電視教學曾為事件製播「勇猛剽悍永遠忠誠陸戰隊」專題，內容曾披露，「龍哥」阿瑪勒在翻船第一時間，同袍曾聽到殉職的陳志榮與阿瑪勒高喊，先救其他女性同仁。