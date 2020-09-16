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商船平台打火箭 飛彈專家張誠：有海上火箭戰略意義

聯合報 / 記者洪哲政/台北即時報導
中共在昨日上午9時20分左右，在黄海海域的海上發射平台發射吉林一號高分03系列九顆衞星，自台灣上空飛過。圖/CHINA航天微博
中共在昨日上午9時20分左右，在黄海海域的海上發射平台發射吉林一號高分03系列九顆衞星，自台灣上空飛過。圖/CHINA航天微博

中國大陸航天單位昨（15）日宣布，自黃海一座商船改裝的海上發射平台，發射一枚載運衛星的火箭升空，民間盛傳這枚火箭曾越過台灣上空。國防部昨日表示，國軍有充分掌握，並適切應處。前中科院雄三超音速反艦飛彈總工程師張誠則認為，中共航天單位之舉具有海上火箭戰略意義，足對美國產生嚇阻意味。

中國大陸航天單位昨日宣布，上午9時23分左右自黄海海域的海上發射平台，發射一枚長征11號HY2載運火箭，以「一箭九星」方式將吉林一號高分03系列衛星送入535公里的太陽同步軌道。另有民間訊息指稱，火箭升空過程飛經台灣上空。

對此，國防部昨日表示，國軍透過聯合情監偵的作為，都有充分的掌握，並適切應處。

張誠受訪表示，檢視這座貨輪改裝的海上平台與火箭升空狀況，射高已達外太空，中共要以同樣載台發射短程彈道飛彈沒有問題，而載運衛星的火箭與彈道飛彈載具相同，火箭升空距離，可藉此推算彈道飛彈射程。他認為，美國發射火箭技術較為先進，射高乘以2.5至3倍，即可推算出美製彈道飛彈射程，中共技術或許沒有美方完熟，但至少也有兩倍。他推算這枚長征11號火箭換算為彈道飛彈的射程，至少1000公里以上。

至於火箭從貨輪改裝的海上平台發射，張誠指出，這是一種類似民兵移動中打靶的概念，而能從海上商船發射火箭，就能從同一載台發射彈道飛彈。他說，民間貨輪改裝為彈道飛彈發射船，易於潛伏接近美國的海域，猝然發射彈道飛彈，防不勝防，中共航天單位之舉具有海上火箭戰略意義，足對美國產生嚇阻意味。

彈道飛彈 火箭 中共

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