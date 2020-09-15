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非機密國防預算軍事投資 十大超過百億大戶曝光

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
立法院預算中心今日披露，國防經費編列連四年上升，110年國防部主管預算達3668億元，目前公開預算中，已有十大超過百億的軍事投資建案。圖／立法院預算中心
立法院預算中心今日披露，國防經費編列連四年上升，110年國防部主管預算達3668億元，目前公開預算中，已有十大超過百億的軍事投資建案。圖／立法院預算中心

立法院預算中心今日披露，國防經費編列連四年上升，110年國防部主管預算達3668億元，目前公開預算中，已有十大超過百億的軍事投資建案。

預算中心指出，在國防部110年度公開預算案中，三軍新增或修正計畫總經費超過百億元的軍事投資建案，計有：陸軍M1A2T新型戰車、高效能反裝甲飛彈、新型野戰防空武器系統、國軍重要防護營區智慧型警監系統建置案第二階段、海軍新購BLOCK 1B方陣快砲、機動飛彈車、潜艦國造第2階段原型艦、新一代飛彈巡防艦第2階段原型艦、微型飛彈突撃艇、空軍新式高級教練機、F-16A/B型戰機性能提升案等十案。

其中對美軍購案有四案，其餘六案均為國造。但這項數據不含國防機密預算與採購F-16C/D戰機特別預算240億元。

立法院預算中心統計，國防經費編列情形，從107年開始逐年上升，110年統計總預算與特別預算，合計3668億元，已連四年上升。

飛彈 F-16 立法院

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