非機密國防預算軍事投資 十大超過百億大戶曝光

8月20日，美國國防先進研究計劃署（DARPA）舉行「阿爾法纏鬥」（Alpha Dogfight）人工智慧（AI）競賽的總決賽，由女性與少數族群持有的小公司——Heron系統——擊敗了包含洛馬集團在內的七個競爭團隊，取得與人類飛行員模擬對戰的機會。結果在虛擬實境中進行的五場纏鬥中，Heron 系統以5：0的壓倒性比數取得勝利。難道AI取代飛行員的時代已經來臨？

2020-09-15 15:26