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海巡造艦進度超前 具平戰轉換能量「安平艦」出海廠試

聯合報 / 記者洪哲政/台北即時報導
海岸巡防署採用海軍高效能艦艇新構型藍圖，起造12艘具備「平戰轉換」能量的執法巡防艦，首艘「安平艦」今天上午出海實施「廠試」。圖/高雄軍事迷提供
海岸巡防署採用海軍高效能艦艇新構型藍圖，起造12艘具備「平戰轉換」能量的執法巡防艦，首艘「安平艦」今天上午出海實施「廠試」。圖/高雄軍事迷提供

海岸巡防署採用海軍高效能艦艇新構型藍圖，起造12艘具備「平戰轉換」能量的執法巡防艦，首艘「安平艦」今天上午出海實施「廠試」。海巡艦隊分署預計10月中旬實施海上公試，順利的話可望年底前交船。

海巡同型艦第二、三艘已開工。據了解，蔡總統曾兩度就此事向海軍司令劉志斌表達關切，要求海軍興建三艘高效能艦艇的「承海專案」，必須「加速」且「加量」。

陸續完成武器系統艤裝的安平艦，今天自高雄港出海由廠商進行「廠試」，受到軍事迷關注。據了解，艦隊分署規劃10月中旬實施海上公試，按契約於年底前交船。武器系統驗證可比照過去接裝40砲，於交船後再陸續進行實彈驗證與飛彈連線測試。

「安平號」配備「鎮海火箭彈」，且具「平戰轉換」，預留具有飛彈射控及發射模組化平台，戰時可加裝雄二、雄三反艦飛彈，可由平時海上執法立轉換為執行軍事防衛任務。相關系統由中科院整合中，規劃明年參加國軍漢光演習發射雄二反艦飛彈。

飛彈 海軍 漢光演習

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