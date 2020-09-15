海巡造艦進度超前 具平戰轉換能量「安平艦」出海廠試

近幾個月來南海一直是美中角力戰場，而中共在南海島礁建立燈塔和氣象觀測站，強調對於南海的和平用途優先。中共此舉將大幅增加現有武裝島礁和航空基地的生存性，也就是透過灰色戰略讓美日海空優勢無法發揮。

2020-09-15 12:02