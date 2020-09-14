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精進士官制度 總統要求參謀總長黃曙光親自推動

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
蔡英文總統日前前往陸軍專校主持「國軍109年三軍士官新生聯合開學典禮」，由蔡總統(左)頒贈國防部參謀本部總士官長潘文清及陸軍總士官長李家緯職務胸章。圖／軍聞社
蔡英文總統日前前往陸軍專校主持「國軍109年三軍士官新生聯合開學典禮」，由蔡總統(左)頒贈國防部參謀本部總士官長潘文清及陸軍總士官長李家緯職務胸章。圖／軍聞社

蔡英文總統日前前往陸軍專校主持「國軍109年三軍士官新生聯合開學典禮」，由蔡總統頒贈國防部參謀本部總士官長潘文清及陸軍總士官長李家緯職務胸章。軍方消息指出，蔡總統要求參謀總長黃曙光負責規劃推動精進士官制度，確立軍官與士官專業分流與發展。

過去總統主持軍校畢業典禮，多僅出席以陸海空政戰等三軍官校為主體的儀式。近期蔡總統不僅出席陸軍專校陸軍、海軍士官畢典，未來也規劃出席空軍航空技術學院二專班畢業典禮，凸顯對對士官的重視。

蔡總統在陸軍專校特別提及在黑鷹直升機墜毀案中殉職的韓正宏總士官長，表示「才開始推動精進士官制度的第一步，韓總士官長就因公殉職」，強調專校去年開始的榮耀傳承日，或者是今年通過的士官長專業加給，這些都是韓總士官長所做的貢獻。

而據了解，黑鷹案發生後，國防部按規定為韓正宏等殉職官兵辦理撫卹與殉職晉任，規劃將韓「晉任」少尉。層峰對此當場表達不滿，認為軍官、士官分流各有專業，士官最高職務的總士官長怎可適用最低階的軍官職務，後來維持現有總士官長階級與撫卹。

蔡總統提及精進士官制度，據證實由層峰交辦給軍令最高首長、參謀總長黄曙光推動，確保不受軍中軍官士官階級刻板印象影響。

士官長 陸軍 畢業典禮

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