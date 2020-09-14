蔡政府不自砸國防自主招牌 軍備副部長是關鍵指標

「國防自主」是蔡政府執政後重要的政治承諾，今年因美方塞進岸置魚叉飛彈與MQ-9B無人機軍購案，嚴重動搖中科院從事國造裝備生產研發的信心，蔡政府穩住軍備副部長張冠群職務，除在風雨飄搖中給國防自主體系送暖，聲明政策不變外，明顯也有提醒軍方不應藉任何理由，插手擅入具有政策意涵的軍備研發體系高階將領人事的意涵。

中科院多項關鍵技術研發進度至今不如預期，在蔡政府「國防自主」的政策主張下，除自IDF戰機研改而來的高級教練機完成首飛外，不論是劍二海基型防空飛彈、騰雲無人機或迅聯戰鬥系統，研發進度盡皆落後，至今暫無一項指標性的國防自主軍備重點研發計畫，可供蔡政府擦亮政績。美方軍備壓境，國防自主體系在軍中行情明顯走跌。

蔡政府「國防自主」施政，不但將各式軍備整合主導任務交給中科院，同時史無前例提拔科研系統出身的張冠群升任上將，作為陸海空軍之外另一個研發軍種的指標，原本「根正苗紅」，張冠群晉任之初也曾允諾能達到研發目標；但蔡政府今年一口氣拱手允諾對美採購魚叉飛彈與MQ-9無人機，且前者採購數量高達400枚，明顯對性能類似的國造雄二、雄三反艦飛彈產能和可獲預算產生排擠效應，外界解讀明顯對中科院失去信心。

資源分配向來與軍種行情連動，尤其傳出騰雲原型機在層峰面前竟臨時故障無法升空一節，張冠群作為率領中科院等國防自主體系最高將領，傳出求去以負責的訊息，外界並不意外。只是軍備副部長當年由層峰主導晉任科研人員擔任，是軍備國造資源分配與政策協調的關鍵角色，任務與過去大不同。層峰慰留張冠群，宣示持續加碼國自主，一方面穩住國防自主政策，免得自砸招牌，二則也避免這個上將職務從此淪為將領一般晉升過場的墊腳石。就算要異動，也不能在美方宣布對台軍售的敏感時刻前後進行。