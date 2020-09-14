聽新聞
test
0:00 / 0:00

挺中科院與國造艦艇 蔡總統力促承海計畫加速加量

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
海巡署首艘600噸級「安平艦」具備「平戰轉換」功能，配有雄二、雄三反艦飛彈預置空間與線路，輔以主砲位置的「鎮海火箭彈」，執法角色可轉換為執行軍事防衛任務。圖／艦隊分署
海巡署首艘600噸級「安平艦」具備「平戰轉換」功能，配有雄二、雄三反艦飛彈預置空間與線路，輔以主砲位置的「鎮海火箭彈」，執法角色可轉換為執行軍事防衛任務。圖／艦隊分署

海軍以「承海計畫」為名起造高效能艦艇，委由中山科學研究院進行系統整合，但調整後750噸構型的原型艦至今遲未有下文，量產速度落後，反而是海岸巡防署採用新構型藍圖，起造12艘具備「平戰轉換」能量的巡防艦，首艘今年10月即可完成驗收，第二、三艘也已開工。據了解，蔡總統曾兩度就此事向海軍司令劉志斌表達關切，要求海軍造艦必須「加速」且「加量」，表達力挺中科院與建構海軍國造新一代艦隊的態度。

海軍第一批高效能艦艇後續艦建造案，計畫興建建造3艘具有防空作戰能量的沱江艦，由中科院擔任系統整合工作，負責儎台籌獲及戰鬥系統研製等事項。但傳中科院戰系「迅聯專案」研發落後，海軍考慮戰系改為商購，向美國大廠採購，中科院仍扮演系統整合的角色，整體造艦進度因此落後。

高效能艦艇第一代原型艦即為服役多年的600噸級沱江艦，「量產型」經研改後放大為750噸，海巡署在海委會主委李仲威主導下，以同一藍圖起造12艘具平戰轉換能量的巡防艦，首艦「安平號」載台已下水，正由中科院進行武器系統艤裝，並陸續進行載台廠試與海上公試，原訂年底交艦，現在進度超前，可望提前於10月交艦。

海巡署首艘600噸級「安平艦」具備「平戰轉換」功能，配有雄二、雄三反艦飛彈預置空間與線路，輔以主砲位置的「鎮海火箭彈」，執法角色可轉換為執行軍事防衛任務。艦上預留飛彈系統線路將由中科院、海軍共同以電腦連線方式驗收。

據了解，層峰曾兩度就此事向海軍司令劉志斌表達關切，希望海軍在此案能比照海巡署，落實造艦進度，不僅應該「加速」，而且還要「加量」。

海軍 中科院 海巡署

延伸閱讀

國防自主研發逆流騰雲機升空失利 科技上將求去獲慰留

超級油輪失火外洩燃油 斯里蘭卡海軍封住漏油口

飄流日本海岸神秘靶機 中科院坦承我方所有

無限高飛彈試射引討論 中科院：配合研發需求

相關新聞

中科院展示騰雲機失利 軍備副部長求去獲慰留

中山科學研究院以「騰雲專案」為名研發大型無人機，曾安排蔡總統視導最新版的原型機，欲藉由高空中的無人機監視鏡頭，展現即時監...

新聞眼／穩國防自主 層峰留人2大關鍵…

「國防自主」是蔡政府重要的政治承諾，今年因美方塞進岸置魚叉飛彈與MQ-9B無人機軍購案，嚴重動搖中科院從事國造裝備生產研...

蔡政府不自砸國防自主招牌 軍備副部長是關鍵指標

「國防自主」是蔡政府執政後重要的政治承諾，今年因美方塞進岸置魚叉飛彈與MQ-9B無人機軍購案，嚴重動搖中科院從事國造裝備...

挺中科院與國造艦艇 蔡總統力促承海計畫加速加量

海軍以「承海計畫」為名起造高效能艦艇，委由中山科學研究院進行系統整合，但調整後750噸構型的原型艦至今遲未有下文，量產速...

國防自主研發逆流騰雲機升空失利 科技上將求去獲慰留

中山科學研究院以「騰雲專案」為名研發大型無人機，曾安排蔡總統視導最新版的原型機，欲藉由飛行在高空中的無人機監視鏡頭，將俯...

電腦兵推今登場 「邊警戒邊推演」

國軍漢光卅六號演習「電腦兵棋推演」自今（十四日）晨展開，全軍將實施「電光操演」模擬緊急召回，各戰區重要指揮官、美方駐台人...

共軍海空操演還在跑？兩共機侵我西南空域遭我廣播驅離

根據國防部公布訊息，共軍9日起即在我西南空海域進行海空聯合操演，但軍方並未披露是否掌握共軍操演何時結束。軍方披露，今天上...

當兵必帶10大神物曝光！學長激推…備用內褲、凡士林都上榜

你當過兵了嗎？現在當兵只需要當四個月，不過不少人入伍前還是相當緊張，反覆檢查行李，生怕把什麼重要的東西給遺漏。

最危險任務 C-130高空開艙不減壓人工增雨

空軍常派遣C-130H運輸機實施人工增雨，但這項任務須在高空開艙不減壓情況下執行，可能使機組員面臨高空減壓症及飛機結冰造...

漢光36號兵推明晨展開 國軍各戰區指揮官雲集大直燒腦

國軍漢光36號演習「電腦兵棋推演」將自明（14）晨展開，全軍將實施「電光操演」模擬緊急召回，各戰區重要指揮官、美方駐台人...

綠委爆陸包圍東沙 海巡署否認

立委王定宇爆料，自九月九日起，東沙島遭疑大陸海上民兵包圍，至前晚為止已逾六十小時；海巡署澄清，九月九日至十一日共發現六艘...

中共分化台灣 學者：軍事恫嚇與呼籲克制並用

共軍近日頻擾台、軍事恫嚇，卻同時透過黨媒等平台呼籲各方克制。學者認為，這是北京企圖透過兩手策略，混淆台灣軍民敵我意識、製...

熱門新聞

高市婦居檢期死亡採檢出爐 指揮中心：新冠結果為陰性

高雄美濃婦居家檢疫死亡 遺體採檢今晚前出爐

【重磅快評】雙標黨撕不掉 總統府該叫王定宇克制一下

傳共機再犯台灣ADIZ 空軍：全程監偵掌握

經獨立調查安全無虞 牛津疫苗恢復第三階段人體試驗

共軍海空操演還在跑？兩共機侵我西南空域遭我廣播驅離

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。