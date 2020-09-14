挺中科院與國造艦艇 蔡總統力促承海計畫加速加量

海軍以「承海計畫」為名起造高效能艦艇，委由中山科學研究院進行系統整合，但調整後750噸構型的原型艦至今遲未有下文，量產速度落後，反而是海岸巡防署採用新構型藍圖，起造12艘具備「平戰轉換」能量的巡防艦，首艘今年10月即可完成驗收，第二、三艘也已開工。據了解，蔡總統曾兩度就此事向海軍司令劉志斌表達關切，要求海軍造艦必須「加速」且「加量」，表達力挺中科院與建構海軍國造新一代艦隊的態度。

海軍第一批高效能艦艇後續艦建造案，計畫興建建造3艘具有防空作戰能量的沱江艦，由中科院擔任系統整合工作，負責儎台籌獲及戰鬥系統研製等事項。但傳中科院戰系「迅聯專案」研發落後，海軍考慮戰系改為商購，向美國大廠採購，中科院仍扮演系統整合的角色，整體造艦進度因此落後。

高效能艦艇第一代原型艦即為服役多年的600噸級沱江艦，「量產型」經研改後放大為750噸，海巡署在海委會主委李仲威主導下，以同一藍圖起造12艘具平戰轉換能量的巡防艦，首艦「安平號」載台已下水，正由中科院進行武器系統艤裝，並陸續進行載台廠試與海上公試，原訂年底交艦，現在進度超前，可望提前於10月交艦。

海巡署首艘600噸級「安平艦」具備「平戰轉換」功能，配有雄二、雄三反艦飛彈預置空間與線路，輔以主砲位置的「鎮海火箭彈」，執法角色可轉換為執行軍事防衛任務。艦上預留飛彈系統線路將由中科院、海軍共同以電腦連線方式驗收。

據了解，層峰曾兩度就此事向海軍司令劉志斌表達關切，希望海軍在此案能比照海巡署，落實造艦進度，不僅應該「加速」，而且還要「加量」。