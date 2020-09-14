國防自主研發逆流騰雲機升空失利 科技上將求去獲慰留

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
中山科學研究院以「騰雲專案」為名研發大型無人機，曾安排蔡總統視導最新版的原型機，卻發生臨時故障無法升空的狀況。圖／聯合報系資料照片
中山科學研究院以「騰雲專案」為名研發大型無人機，曾安排蔡總統視導最新版的原型機，卻發生臨時故障無法升空的狀況。圖／聯合報系資料照片

中山科學研究院以「騰雲專案」為名研發大型無人機，曾安排蔡總統視導最新版的原型機，欲藉由飛行在高空中的無人機監視鏡頭，將俯視地面層峰身影傳送到地面導控站，展現即時監控性能，但當層峰抵達時，騰雲機卻臨時故障無法升空，被迫改為地面校閱。面對中科院多項國自主指標性裝備研發無果或進度落後，未達期待，國防部軍備副部長張冠群上將曾一度希望退伍求去，但獲慰留。

張冠群是民進黨執政後首任自中科院長出身的上將，軍方近期盛傳軍備副部長「可能」異動，曾規劃陸軍司令陳寶餘10月接任副部長，司令遺缺則由副參謀總長陳曉明接任。但權威管道證實，在高層考量「國防自主」仍有重要項目，不論是海軍高效能後續艦、「震海專案」新一代飛彈巡防艦，乃至於新一代戰機，中科院仍有重要任務，張冠群已獲慰留，近期國軍上將人事暫不會有異動。

國防部採購岸置機動型魚叉（Harpoon）攻陸飛彈系統與MQ-9B無人機，其中魚叉飛彈系統原評估128枚，但在軍事會談中以殲敵70%為考量，同時考量採購成本，因此提升為400枚；採購四架MQ-9B無人機則為美方主動建議。儘管這兩種軍購項目，中科院各有性能類似的雄二、雄三反艦飛彈與騰雲無人機案，但強調「國防自主」的蔡政府仍決定啟動對美購案，傳因對中科院研發進度感到失望。

據透露，國防部「騰雲專案」編列34億5200萬餘元，委由中科院研發「騰雲」大型無人機，計畫在2021年進行戰術總驗收。「騰雲專案」目前有兩架原型機，中科院曾爭取層峰親自視導，預演時騰雲機順利升空，自高空中將對地面觀禮台監視畫面傳送到地面導控站；但實際操演當日，層峰車隊抵達現場後，騰雲原型機卻改在地面上陳列，經了解是臨時故障無法升空。軍中盛傳蔡政府及至層峰轉向支持對美採購MQ-9B無人機，此節是重要因素。

根據證實，中科院展示騰雲原型機失利確有其事，但並未影響蔡政府對「國防自主」決策的支持度。採購MQ-9B無人機屬於美方建議，且美製無人機有「偵打一體」優勢，考量騰雲機目前仍無法掛載武器系統，採購美製裝備將有助「逆向」研發相關裝備，騰雲專案仍將繼續執行。而對美採購岸置機動型魚叉（Harpoon）攻陸飛彈，目前以壓低每枚成本考量，決定採購400枚，但並不影響中科院既有雄二、雄三反艦飛彈量產計畫，國造反艦飛彈並未因此減產。

面對中科院多項國自主指標性裝備研發無果或進度落後，未達期待，國防部軍備副部長張冠群上將曾一度希望卸任求去，但獲慰留。圖／聯合報系資料照片
面對中科院多項國自主指標性裝備研發無果或進度落後，未達期待，國防部軍備副部長張冠群上將曾一度希望卸任求去，但獲慰留。圖／聯合報系資料照片
對美採購岸置機動型魚叉（Harpoon）攻陸飛彈，目前以壓低每枚成本考量，決定採購400枚，但並不影響中科院既有雄二、雄三反艦飛彈量產計畫，國造反艦飛彈並未因此減產。圖／軍聞社
對美採購岸置機動型魚叉（Harpoon）攻陸飛彈，目前以壓低每枚成本考量，決定採購400枚，但並不影響中科院既有雄二、雄三反艦飛彈量產計畫，國造反艦飛彈並未因此減產。圖／軍聞社
考量中科院騰雲機（如圖）目前仍無法掛載武器系統，採購具備「偵打一體」優勢的美製MQ-9B無人機將有助「逆向」研發相關裝備，中科院騰雲專案研發仍將繼續執行。圖／聯合報系資料照片
考量中科院騰雲機（如圖）目前仍無法掛載武器系統，採購具備「偵打一體」優勢的美製MQ-9B無人機將有助「逆向」研發相關裝備，中科院騰雲專案研發仍將繼續執行。圖／聯合報系資料照片

中科院 飛彈 國防部

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