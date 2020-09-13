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共軍海空操演還在跑？兩共機侵我西南空域遭我廣播驅離

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部日前公布共軍在我西南空海域操演範圍。圖／國防部
國防部日前公布共軍在我西南空海域操演範圍。圖／國防部

根據國防部公布訊息，共軍9日起即在我西南空海域進行海空聯合操演，但軍方並未披露是否掌握共軍操演何時結束。軍方披露，今天上午有兩架共機再次侵入我國西南空域防空識別區，遭空軍廣播驅離，要求迴轉脫離。

空軍司令部今天表示，共機近期確實較頻繁侵入我西南空域防空識別區，而針對台海周邊海、空情勢，空軍利用情監偵系統均能有效掌握，狀況均可受控制，且屬正常。

國防部10日曾披露共軍在我西南海空域進行大規模海空，共軍除戰機繞過北緯23度、東經118度的海峽中線南端闖入我防空識別區外，且操演範圍約有三分之一就在我防空識別區內，而儘管國軍以優勢兵力應處此事，且戰志高昂，但我方仍採取「戰略容忍」，避免擦槍走火。國防部當時並未說明共軍操演何時結束，力由共機頻繁活動，似仍在進行中。

而據了解，今天上午兩架共機再度侵入我西南海空域遭我廣播驅離。對此國防部與空軍司令部皆低調以對，但並未否認。

國防部日前公布共軍在我西南空海域參與操演的共機機種；圖為蘇愷30戰機。圖／國防部
國防部日前公布共軍在我西南空海域參與操演的共機機種；圖為蘇愷30戰機。圖／國防部

空軍 國防部 南海

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