共軍海空操演還在跑？兩共機侵我西南空域遭我廣播驅離

根據國防部公布訊息，共軍9日起即在我西南空海域進行海空聯合操演，但軍方並未披露是否掌握共軍操演何時結束。軍方披露，今天上午有兩架共機再次侵入我國西南空域防空識別區，遭空軍廣播驅離，要求迴轉脫離。

空軍司令部今天表示，共機近期確實較頻繁侵入我西南空域防空識別區，而針對台海周邊海、空情勢，空軍利用情監偵系統均能有效掌握，狀況均可受控制，且屬正常。

國防部10日曾披露共軍在我西南海空域進行大規模海空，共軍除戰機繞過北緯23度、東經118度的海峽中線南端闖入我防空識別區外，且操演範圍約有三分之一就在我防空識別區內，而儘管國軍以優勢兵力應處此事，且戰志高昂，但我方仍採取「戰略容忍」，避免擦槍走火。國防部當時並未說明共軍操演何時結束，力由共機頻繁活動，似仍在進行中。