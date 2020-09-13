快訊

日職／相隔16場21天 王柏融重返先發扛第一棒

南投野溪露營遭沖走4人 台電證實：閘門自動開啟放水

聽新聞
test
0:00 / 0:00

漢光36號兵推明晨展開 國軍各戰區指揮官雲集大直燒腦

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部聯演中心武藝館。本報資料照，記者洪哲政／攝影
國防部聯演中心武藝館。本報資料照，記者洪哲政／攝影

國軍漢光36號演習「電腦兵棋推演」將自明（14）晨展開，全軍將實施「電光操演」模擬緊急召回，各戰區重要指揮官、美方駐台人員，將雲集大直要塞區內的國防部聯演中心，執行「綜合式」兵推，應對共軍近期在我西南海空域實施的海空聯合操演狀況進行反制；而在模擬想定發動時，同時啟動JTLS電腦，即時檢視國軍各部隊反制措施是否確實可行，參演各部隊長將面臨「燒腦」的情境。

國軍漢光36號演習兵棋推演將在本月14至18日在國防部聯演大樓登場，針對共軍近期對台所採取軍事威懾措施，進行攻防演練。由於新冠肺炎疫情管制影響，今年「美軍觀摩團」取消來台參與，不管實兵或兵推，都成為國軍17年來首度沒有美軍印太司令部美軍與會觀察的漢光演習

而因應兵棋推演，國軍高司單位人員明起將比照演習期間換穿迷彩軍服，部隊明起也暫停實施慰勞假、補假，但事假、病假、娩假、喪假、畢業假等都正常實施。

國軍各軍團指揮官、外島防衛部副指揮官，將各率必要人員，全程進駐聯演中心，兵推採「議題探討」、「電腦兵推」同時實施方式，執行「綜合式」兵推。今年以美軍太平洋司令部人員為主體的美軍觀摩團並未來台，改由美國在台協會（AIT）駐台人員與我方國防部、國防大學人員，各自編成「觀察組」參與。

所謂「議題兵推」就是藉由各單位指揮官口頭意見具申，因應狀況說明用兵理念與方式，供上級、友軍了解用兵理念，形成共識；「綜合式兵推」則是加入美軍現行使用的「JTLS聯合戰區層級模擬系統」兵棋進行輔助。

國軍也曾於民國106年曾實施過「綜合式」兵推，當時是上午實施議題探討，下午啟動兵棋系統實施演練。但據透露，今年是在議題探討同時，兵棋系統也在運作，當場即可驗證指揮官所下達軍事命令是否確實可行，對各防區指揮官掌握兵力、戰法運用熟悉度形成考驗。

過去參與漢光兵推的美軍觀摩團，成員是以美軍印太司令部（PACOM）成員為主，而美軍參加漢光演習行政聯絡事務，是美國在台協會「聯絡組」所屬美軍武官的業務，此次觀摩團因疫情管制無法登台，因此由聯絡組本身自行參與兵推執行觀察角色。

漢光演習 美軍 國軍

延伸閱讀

聯合報一周大事9/6～9/12

運20「削頭」合成？ 央視闢謠：實拍

美軍勇敢之盾演訓 雷根號巡弋太平洋

【即時短評】我揭共軍造次挑釁 舉措不在美方劇本裡？

相關新聞

漢光36號兵推明晨展開 國軍各戰區指揮官雲集大直燒腦

國軍漢光36號演習「電腦兵棋推演」將自明（14）晨展開，全軍將實施「電光操演」模擬緊急召回，各戰區重要指揮官、美方駐台人...

綠委爆陸包圍東沙 海巡署否認

立委王定宇爆料，自九月九日起，東沙島遭疑大陸海上民兵包圍，至前晚為止已逾六十小時；海巡署澄清，九月九日至十一日共發現六艘...

中共分化台灣 學者：軍事恫嚇與呼籲克制並用

共軍近日頻擾台、軍事恫嚇，卻同時透過黨媒等平台呼籲各方克制。學者認為，這是北京企圖透過兩手策略，混淆台灣軍民敵我意識、製...

分析南海再提台灣灘 陳柏惟：嘲笑者可能都成中共內應

共軍近來頻在我西南海空域進行演訓。台灣基進立委陳柏惟今天表示，中國大陸正在南海嘗試各種演練，意圖阻斷台灣至東沙島運補路線...

【總編開箱】三軍統帥對不速之客的嚴詞警告，真要開戰了嗎？

針對共軍連續在西南空域演訓的動作，政府最近動作非常大。國防部與外交部罕見先後舉行記者會譴責中共嚴重挑釁。國防部呼籲北京節制，不要當麻煩製造者，外交部則向國際喊話「解放軍今天在台灣周邊軍演，明天就可能在其他國家周邊進行同樣威脅」。兩部同時向對岸嗆聲已非比尋常，蔡總統昨天還進而加碼，「警告不速之客，不要低估國軍守護家園的決心」。

蔡總統視導新店愛國者飛彈連 慰勉官兵戰備辛勞

蔡英文總統昨天(1日1)上午前往新北市新店神雕營區視導愛國者飛彈連，實際了解愛國者三型飛彈發射架操作狀況，慰勉官兵戰備辛...

中科院試射飛彈 陸情報船現蹤花蓮外海

這幾天台東蘭嶼及花蓮外海也出現大陸情報船，疑似針對中科院近日在九鵬基地飛彈試射進行情蒐。國防部回應表示，台海周邊海、空目...

我披露共軍操演挑釁…美雷根號航艦出港 宣示保護盟友

國防部與外交部前日大動作舉行臨時記者會，披露共軍正在我國西南海空域舉行大規模海空聯合操演，向國際揭示共軍在這個區域進行的...

共機擾台 蔡總統警告不速之客 ：勿要低估國軍守護家園決心

共軍近日拉高擾台動作及頻率，蔡英文總統昨天接連出席調查局的國安防護工作會報及訪問空軍防空飛彈連，除要求各機關對國安務必合...

【即時短評】我揭共軍造次挑釁 舉措不在美方劇本裡？

國防部、外交部昨晚舉行臨時記者會，大動作向國際和國人揭露共軍連續兩天在台灣西南海空域大規模實施海空演訓現況，但今天國際間...

飄流日本海岸神秘靶機 中科院坦承我方所有

日本「朝日新聞」報導，竹富島海岸在8日發現一架標示「MQM-107E」字樣的大型靶機。中科院今天出面坦承，是該院所屬的靶...

呼應我方？美軍雷根號航艦自橫須賀出港 宣示保護盟友

國防部與外交部大動作舉行臨時記者會，披露共軍正在我國西南海空域舉行大規模海空聯合操演，宣示要向國際揭露共軍在這個區域進行...

熱門新聞

高市台籍女性從大陸返台 居家檢疫期間死亡

李艷秋：陳吉仲社會良心變成黑心 丁允恭事件毀了范雲

影／丁允恭案民進黨及立委范雲安靜 柯文哲：意外嗎？

高市婦陸返台居家檢疫期間死亡 指揮中心回應了

王金平去海峽論壇「求和」？柯文哲點名不做這事恐破局

王定宇爆「東沙危機60小時」海巡署：無此事勿恐慌

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。