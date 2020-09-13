漢光36號兵推明晨展開 國軍各戰區指揮官雲集大直燒腦

國軍漢光36號演習「電腦兵棋推演」將自明（14）晨展開，全軍將實施「電光操演」模擬緊急召回，各戰區重要指揮官、美方駐台人員，將雲集大直要塞區內的國防部聯演中心，執行「綜合式」兵推，應對共軍近期在我西南海空域實施的海空聯合操演狀況進行反制；而在模擬想定發動時，同時啟動JTLS電腦，即時檢視國軍各部隊反制措施是否確實可行，參演各部隊長將面臨「燒腦」的情境。

國軍漢光36號演習兵棋推演將在本月14至18日在國防部聯演大樓登場，針對共軍近期對台所採取軍事威懾措施，進行攻防演練。由於新冠肺炎疫情管制影響，今年「美軍觀摩團」取消來台參與，不管實兵或兵推，都成為國軍17年來首度沒有美軍印太司令部美軍與會觀察的漢光演習。

而因應兵棋推演，國軍高司單位人員明起將比照演習期間換穿迷彩軍服，部隊明起也暫停實施慰勞假、補假，但事假、病假、娩假、喪假、畢業假等都正常實施。

國軍各軍團指揮官、外島防衛部副指揮官，將各率必要人員，全程進駐聯演中心，兵推採「議題探討」、「電腦兵推」同時實施方式，執行「綜合式」兵推。今年以美軍太平洋司令部人員為主體的美軍觀摩團並未來台，改由美國在台協會（AIT）駐台人員與我方國防部、國防大學人員，各自編成「觀察組」參與。

所謂「議題兵推」就是藉由各單位指揮官口頭意見具申，因應狀況說明用兵理念與方式，供上級、友軍了解用兵理念，形成共識；「綜合式兵推」則是加入美軍現行使用的「JTLS聯合戰區層級模擬系統」兵棋進行輔助。

國軍也曾於民國106年曾實施過「綜合式」兵推，當時是上午實施議題探討，下午啟動兵棋系統實施演練。但據透露，今年是在議題探討同時，兵棋系統也在運作，當場即可驗證指揮官所下達軍事命令是否確實可行，對各防區指揮官掌握兵力、戰法運用熟悉度形成考驗。

過去參與漢光兵推的美軍觀摩團，成員是以美軍印太司令部（PACOM）成員為主，而美軍參加漢光演習行政聯絡事務，是美國在台協會「聯絡組」所屬美軍武官的業務，此次觀摩團因疫情管制無法登台，因此由聯絡組本身自行參與兵推執行觀察角色。