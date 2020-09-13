當兵必帶10大神物曝光！學長激推…備用內褲、凡士林都上榜
有任何疑難雜症想了解？或是有想看的排名主題？►點我提供題目
沒帶真的會後悔！
你當過兵了嗎？現在當兵只需要當四個月，不過不少人入伍前還是相當緊張，反覆檢查行李，生怕把什麼重要的東西給遺漏。
然而當兵除了基本的換洗衣物、證件等東西，到底還應該要帶什麼，今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來調查，聽聽那些當完兵的學長們，究竟軍中有哪些必帶神物，如果不想進去後才後悔莫及，趕快把這些東西記下來！
延伸閱讀：Chill一下！小酌也要好好吃 10大網友熱議精釀啤酒餐廳
image source:pxhere
第十名、爽身粉
很多人都聽過當兵要帶爽身粉一說，原因不外乎夏天晚上氣候悶熱，睡覺容易流汗甚至因此長痱子，睡前灑在身上可以幫助自己入睡，睡得更香甜，最好要挑選具有「涼感」功效，但也要小心不要用太多沾到服裝上，否則就等著被班長電「抹這麼多是不是要炸雞排！」
延伸閱讀：87%網友看不懂《天能》還是說好看！諾蘭十大魔力電影把腦全燒掉image source:pxhere
第九名、凡士林
各種情況下都相當好用的凡士林，軍中更是不可多得的神物，尤其男性最怕不合身的內衣褲，導致行軍時「燒檔」，胯下與蛋蛋不斷摩擦的痛真的只有男生才懂！不想走路腳開開，塗抹凡士林可以大幅減輕這樣的狀況，平常皮膚乾燥、手裂也都可以抹上一點，好凡士林不帶嗎？
第八名、各類藥品
當兵的時候最怕身體不舒服，尤其在軍中高壓的環境之下，難免容易發生胃腸不適或者感冒。還有不少學長說，看過廚房伙食的準備過程，就知道胃腸藥有多重要！當然感冒藥、消炎藥等也都可以依個人情況準備，不過如果真的有身體非常不舒服的情況，還是要第一時間告知班長，不要硬撐啊！
延伸閱讀：犬夜叉、殺生丸當爹了！《犬夜叉》角色在台人氣Top 15初公開image source:pxhere
第七名、手電筒
晚上就寢熄燈後，如果有需要找東西，或是整理自己的內務櫃，甚至是躲在棉被裡看東西，有一支小手電筒就相當好用，特別要注意亮度不能太亮，體積最好越小越好，不過也有些過來人分享自己遇到的情況是班長說不能帶，實際上還是要看單位而異。
延伸閱讀：國會立委「網路戰力」大比拚！前20大立委排名揭曉 國民黨竟包辦前3名image source:pxhere
第六名、書
當兵最痛苦的莫過於有很多閒暇時間，需要想辦法消磨度過，厲害的人或許就此練就一身無時無刻都能開始放空的技能，有些人則會帶幾本喜歡的書進去看。過去還要服一年兵役時，在軍中把全套金庸看完都不成問題，不過現在有了可以帶手機的新規，加上只要當四個月，帶書的人也慢慢變少。
延伸閱讀：聲音潮流當紅炸子雞！20大網友熱議Podcast主持人image source:pxhere
第五名、防蚊液
夏天不想被蚊子叮到滿頭包，防蚊液絕對是不可或缺的必需品。其中要特別注意，原則上選擇長效型的防蚊液，因為很多時候中間沒時間讓你補，另外最好也不要帶噴霧型，因為有被列為違禁品沒收的可能。
延伸閱讀：YouTube頻道「上班不要看」誰最紅？成員前十網路人氣排行image source:pxhere
第四名、手錶
現代人因為有了手機，看時間幾乎都不再需要手錶，但當兵的時候手錶就相當重要。除了可以看時間，也可以選擇具備鬧鐘功能的款式，若是有螢光功能的電子錶，很多情況下還能充當簡便的照明工具使用。
延伸閱讀：挑戰各種「禁播底線」的創作型鬼才！盤點黃明志20大爆紅神曲image source:pxhere
第三名、郵局金融卡
當兵的時候帶上一張具備Visa功能的郵局金融卡，除了需要領錢的時候很方便，放假回家到了高鐵站也可以直接拿來刷高鐵票，免去帶大筆現金在身上的風險。何況體積不大，沒有特殊情況就帶在身上吧。
延伸閱讀：天團5566傳說神曲《我難過》VS《無所謂》誰冠軍？image source:pxhere
第二名、備用內褲
基本上沒人當兵不帶內褲，但有不少學長提醒，可以的話其實最好多帶幾件，甚至可以放些免洗內褲在行李中。像是新訓的時候，根本沒時間讓你好好洗內褲，大鍋水下去「白色內褲愈洗愈黃」，注重衛生的人就可以先換紙內褲，另外如果沒繡名字，不時也會發生內褲被偷走的情形，如果有多件內褲就不用怕啦！pxhere
第一名、零錢銅板
有當過兵的都知道，多帶些銅板零錢在營區中有多好用！無論是上營站或是投零食、飲料販賣機，都需要用到零錢，有些地方打電話也是採投幣式。換句話說，沒有零錢或是只有大鈔就會顯得特別不方便，甚至因此失去投飲料販賣機的當兵唯一福利，不要傻傻的只帶提款卡跟一堆鈔票進去啊！
延伸閱讀：《炮仔聲》最夯冠軍！20大超人氣演員image source:pxhere
【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】
分析說明：
本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年09月12日至2020年09月10日，共三年。
系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『當兵必備小物』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。
本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。
小編精選新聞不錯過，快加入【網路溫度計telegram】https://t.me/dailyviewtw
★別再浪費生命爬文！熱文榜告訴你每小時網路夯什麼★
臉書熱榜►https://goo.gl/3FtkKq
論壇熱榜►https://goo.gl/q83kus
新聞熱榜►https://goo.gl/ugVoTu
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言