當兵必帶10大神物曝光！學長激推…備用內褲、凡士林都上榜

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沒帶真的會後悔！

你當過兵了嗎？現在當兵只需要當四個月，不過不少人入伍前還是相當緊張，反覆檢查行李，生怕把什麼重要的東西給遺漏。



然而當兵除了基本的換洗衣物、證件等東西，到底還應該要帶什麼，今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來調查，聽聽那些當完兵的學長們，究竟軍中有哪些必帶神物，如果不想進去後才後悔莫及，趕快把這些東西記下來！

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第十名、爽身粉

很多人都聽過當兵要帶爽身粉一說，原因不外乎夏天晚上氣候悶熱，睡覺容易流汗甚至因此長痱子，睡前灑在身上可以幫助自己入睡，睡得更香甜，最好要挑選具有「涼感」功效，但也要小心不要用太多沾到服裝上，否則就等著被班長電「抹這麼多是不是要炸雞排！」



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第九名、凡士林

各種情況下都相當好用的凡士林，軍中更是不可多得的神物，尤其男性最怕不合身的內衣褲，導致行軍時「燒檔」，胯下與蛋蛋不斷摩擦的痛真的只有男生才懂！不想走路腳開開，塗抹凡士林可以大幅減輕這樣的狀況，平常皮膚乾燥、手裂也都可以抹上一點，好凡士林不帶嗎？



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第八名、各類藥品

當兵的時候最怕身體不舒服，尤其在軍中高壓的環境之下，難免容易發生胃腸不適或者感冒。還有不少學長說，看過廚房伙食的準備過程，就知道胃腸藥有多重要！當然感冒藥、消炎藥等也都可以依個人情況準備，不過如果真的有身體非常不舒服的情況，還是要第一時間告知班長，不要硬撐啊！

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第七名、手電筒

晚上就寢熄燈後，如果有需要找東西，或是整理自己的內務櫃，甚至是躲在棉被裡看東西，有一支小手電筒就相當好用，特別要注意亮度不能太亮，體積最好越小越好，不過也有些過來人分享自己遇到的情況是班長說不能帶，實際上還是要看單位而異。

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第六名、書

當兵最痛苦的莫過於有很多閒暇時間，需要想辦法消磨度過，厲害的人或許就此練就一身無時無刻都能開始放空的技能，有些人則會帶幾本喜歡的書進去看。過去還要服一年兵役時，在軍中把全套金庸看完都不成問題，不過現在有了可以帶手機的新規，加上只要當四個月，帶書的人也慢慢變少。

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第五名、防蚊液

夏天不想被蚊子叮到滿頭包，防蚊液絕對是不可或缺的必需品。其中要特別注意，原則上選擇長效型的防蚊液，因為很多時候中間沒時間讓你補，另外最好也不要帶噴霧型，因為有被列為違禁品沒收的可能。



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第四名、手錶

現代人因為有了手機，看時間幾乎都不再需要手錶，但當兵的時候手錶就相當重要。除了可以看時間，也可以選擇具備鬧鐘功能的款式，若是有螢光功能的電子錶，很多情況下還能充當簡便的照明工具使用。

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第三名、郵局金融卡

當兵的時候帶上一張具備Visa功能的郵局金融卡，除了需要領錢的時候很方便，放假回家到了高鐵站也可以直接拿來刷高鐵票，免去帶大筆現金在身上的風險。何況體積不大，沒有特殊情況就帶在身上吧。

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第二名、備用內褲

基本上沒人當兵不帶內褲，但有不少學長提醒，可以的話其實最好多帶幾件，甚至可以放些免洗內褲在行李中。像是新訓的時候，根本沒時間讓你好好洗內褲，大鍋水下去「白色內褲愈洗愈黃」，注重衛生的人就可以先換紙內褲，另外如果沒繡名字，不時也會發生內褲被偷走的情形，如果有多件內褲就不用怕啦！

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第一名、零錢銅板

有當過兵的都知道，多帶些銅板零錢在營區中有多好用！無論是上營站或是投零食、飲料販賣機，都需要用到零錢，有些地方打電話也是採投幣式。換句話說，沒有零錢或是只有大鈔就會顯得特別不方便，甚至因此失去投飲料販賣機的當兵唯一福利，不要傻傻的只帶提款卡跟一堆鈔票進去啊！

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年09月12日至2020年09月10日，共三年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『當兵必備小物』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」



