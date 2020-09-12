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分析南海再提台灣灘 陳柏維：嘲笑者可能都成中共內應

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
台灣基進立委陳柏惟曾在外交及國防委員會質詢中國大陸抽砂船到台灣灘採砂一事。圖／取自國會頻道
台灣基進立委陳柏惟曾在外交及國防委員會質詢中國大陸抽砂船到台灣灘採砂一事。圖／取自國會頻道

共軍近來頻在我西南海空域進行演訓。台灣基進立委陳柏惟今天表示，中國大陸正在南海嘗試各種演練，意圖阻斷台灣至東沙島運補路線，甚至直接突穿到巴士海峽，應特別留意位於台灣至東沙島間的台灣灘，該區域這二年大量中國大陸民船入侵，不能排除已做了長期綿密的偵查，那些曾經嘲笑提醒台灣灘重要性的人，可能都不知不覺做了中共內應。

針對台灣灘議題，陳柏惟5月曾在立院指出，中國大陸抽砂船持續到台灣挖砂，是否可能挖成「潛艦伏擊區」，讓柴電潛艦進來；國防部當時回應，沒這麼簡單，可能要挖很久。

陳柏惟分析，除了正統軍的動作，近年來中國大陸一直利用民船的灰色地帶，以海上民兵到台灣海域刻意衝撞、甚至投擲石塊和酒瓶，這類衝突已發生太多次，表面上是我國近海的盜取天然資源，因經濟利益產生民船碰撞，但不能視為單一特別事件，應視為別有用心的組織行為，預防成為台灣海域的一個破口，我方有必要跨單位研擬出因應的SOP，並預先做好各種準備。

陳柏惟分析，中國大陸若要打南海非常不利，因為南海牽涉了太多方國家，且該海域事實上被東南亞國家所包圍，在中國大陸無法取得壓倒性海空優勢，並可支配菲律賓與越南之前，打南海會讓中國大陸元氣大傷，有可能連中國大陸南邊的島礁都會輸去，一但戰敗，中國大陸海軍會被壓回三亞 - 東沙一線的內水以內，30年建軍毀於一旦。

陳柏惟說，對中國大陸來說，在南海最好的劇本是持續累積力量，默默蠶食並離間，最好能爭取到2、3國中立不介入，再於灰色地帶製造局部衝突，製造既定事實，逐步控制南海，到最後讓美國願意退讓；最壞劇本是引起美國、日本、台灣、印度，以及東協聯軍圍攻中國，那就是南海版本的八國聯軍了。

陳柏惟指出，最前線的國軍官兵要承受最多的壓力，在壓力之下還得做出最精準的判斷，「相信你們、祝福你們，也全力支持你們，我們為台灣最重要的戰士打氣」。

南海 陳柏惟

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