分析南海再提台灣灘 陳柏維：嘲笑者可能都成中共內應

共軍近來頻在我西南海空域進行演訓。台灣基進立委陳柏惟今天表示，中國大陸正在南海嘗試各種演練，意圖阻斷台灣至東沙島運補路線，甚至直接突穿到巴士海峽，應特別留意位於台灣至東沙島間的台灣灘，該區域這二年大量中國大陸民船入侵，不能排除已做了長期綿密的偵查，那些曾經嘲笑提醒台灣灘重要性的人，可能都不知不覺做了中共內應。

針對台灣灘議題，陳柏惟5月曾在立院指出，中國大陸抽砂船持續到台灣挖砂，是否可能挖成「潛艦伏擊區」，讓柴電潛艦進來；國防部當時回應，沒這麼簡單，可能要挖很久。

陳柏惟分析，除了正統軍的動作，近年來中國大陸一直利用民船的灰色地帶，以海上民兵到台灣海域刻意衝撞、甚至投擲石塊和酒瓶，這類衝突已發生太多次，表面上是我國近海的盜取天然資源，因經濟利益產生民船碰撞，但不能視為單一特別事件，應視為別有用心的組織行為，預防成為台灣海域的一個破口，我方有必要跨單位研擬出因應的SOP，並預先做好各種準備。

陳柏惟分析，中國大陸若要打南海非常不利，因為南海牽涉了太多方國家，且該海域事實上被東南亞國家所包圍，在中國大陸無法取得壓倒性海空優勢，並可支配菲律賓與越南之前，打南海會讓中國大陸元氣大傷，有可能連中國大陸南邊的島礁都會輸去，一但戰敗，中國大陸海軍會被壓回三亞 - 東沙一線的內水以內，30年建軍毀於一旦。

陳柏惟說，對中國大陸來說，在南海最好的劇本是持續累積力量，默默蠶食並離間，最好能爭取到2、3國中立不介入，再於灰色地帶製造局部衝突，製造既定事實，逐步控制南海，到最後讓美國願意退讓；最壞劇本是引起美國、日本、台灣、印度，以及東協聯軍圍攻中國，那就是南海版本的八國聯軍了。

陳柏惟指出，最前線的國軍官兵要承受最多的壓力，在壓力之下還得做出最精準的判斷，「相信你們、祝福你們，也全力支持你們，我們為台灣最重要的戰士打氣」。