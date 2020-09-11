【即時短評】我揭共軍造次挑釁 舉措不在美方劇本裡？

國防部、外交部昨晚舉行臨時記者會，大動作向國際和國人揭露共軍連續兩天在台灣西南海空域大規模實施海空演訓現況，但今天國際間反應堪稱冷淡，美軍雷根號航空母艦雖自橫須賀出港，但並非往台海來；若台海當下真處於緊急危怠之際，美軍軍力運動速度顯也緩不濟急。我方之舉，事前究竟有沒有在美方的區域情勢劇本裡，耐人尋味。

我方揭露共軍在我西南防空識別區進行海空聯合操演之舉，說是向國際揭露共軍挑釁，實則也照見西方盟國態勢。凡事必稱維護印太地區和平穩定的美軍部隊，在共軍於台海大規模密集操演的關鍵時期，卻未部署軍力在附近監控，唯一部署在亞太的航空母艦雷根號，其實已返回日本橫須賀港。我方昨晚公開對外揭露共軍操演情態後，返港僅短短20小時的雷根號，今天接近中午才又出港，但任務並非台海水域。

經過美軍各式偵查機近兩個月來密集對中國大陸西南沿岸抵近偵察，相信美方對共軍操演內容已掌握一定資訊，在區域情勢發展的關鍵期，美「中」之間有什麼知會或相互理解，外界不得而知。但雷根號在共軍密集操演期間返橫須賀港，遠離台海，昨天美方各軍政系統對我方凸顯共軍挑釁反應冷淡，讓外界懷疑大動作舉行記者會批評共軍挑釁造成台海情勢緊急之舉，事前究竟有無在美方區域情勢劇本裡？

面對共軍在巴士海峽據我西南防空識別區空海域操演，美軍卻在這個區域「淨空」，共軍操演假想敵並非美軍，這都是國防部公開證實的資訊。一旦台海情勢有變，國軍獨立固守，昨天才出港的美軍航艦群就算調轉船頭往台海來，能否來得及趕抵馳援，相信已有公評。

曾任三軍統帥的前總統馬英九，月前在演講時公開指稱「解放軍攻台戰略是首戰即終戰，讓台灣沒有機會等美軍援助，而且現在美軍根本不可能來」，因此廣遭物議。但面對我方公開形容規模最大、態勢最挑釁的共軍海空聯合操演，周邊完全不見美軍制衡，甚至我方大聲疾呼後也反應冷淡的實況，有沒有覺得馬英九其實說對了什麼？