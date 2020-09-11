聽新聞
test
0:00 / 0:00

【即時短評】我揭共軍造次挑釁 舉措不在美方劇本裡？

聯合報 / 記者洪哲政/台北即時報導
前天返回日本橫須賀的雷根號航空母艦今天上午出港，第七艦隊透過臉書官方粉絲專頁，雖宣示雷根號要保護美國及其盟友和夥伴在印度太平洋地區的集體海上利益，但雷根號並非往台海來。圖/第七艦隊臉書粉絲專頁
前天返回日本橫須賀的雷根號航空母艦今天上午出港，第七艦隊透過臉書官方粉絲專頁，雖宣示雷根號要保護美國及其盟友和夥伴在印度太平洋地區的集體海上利益，但雷根號並非往台海來。圖/第七艦隊臉書粉絲專頁

國防部、外交部昨晚舉行臨時記者會，大動作向國際和國人揭露共軍連續兩天在台灣西南海空域大規模實施海空演訓現況，但今天國際間反應堪稱冷淡，美軍雷根號航空母艦雖自橫須賀出港，但並非往台海來；若台海當下真處於緊急危怠之際，美軍軍力運動速度顯也緩不濟急。我方之舉，事前究竟有沒有在美方的區域情勢劇本裡，耐人尋味。

我方揭露共軍在我西南防空識別區進行海空聯合操演之舉，說是向國際揭露共軍挑釁，實則也照見西方盟國態勢。凡事必稱維護印太地區和平穩定的美軍部隊，在共軍於台海大規模密集操演的關鍵時期，卻未部署軍力在附近監控，唯一部署在亞太的航空母艦雷根號，其實已返回日本橫須賀港。我方昨晚公開對外揭露共軍操演情態後，返港僅短短20小時的雷根號，今天接近中午才又出港，但任務並非台海水域。

經過美軍各式偵查機近兩個月來密集對中國大陸西南沿岸抵近偵察，相信美方對共軍操演內容已掌握一定資訊，在區域情勢發展的關鍵期，美「中」之間有什麼知會或相互理解，外界不得而知。但雷根號在共軍密集操演期間返橫須賀港，遠離台海，昨天美方各軍政系統對我方凸顯共軍挑釁反應冷淡，讓外界懷疑大動作舉行記者會批評共軍挑釁造成台海情勢緊急之舉，事前究竟有無在美方區域情勢劇本裡？

面對共軍在巴士海峽據我西南防空識別區空海域操演，美軍卻在這個區域「淨空」，共軍操演假想敵並非美軍，這都是國防部公開證實的資訊。一旦台海情勢有變，國軍獨立固守，昨天才出港的美軍航艦群就算調轉船頭往台海來，能否來得及趕抵馳援，相信已有公評。

曾任三軍統帥的前總統馬英九，月前在演講時公開指稱「解放軍攻台戰略是首戰即終戰，讓台灣沒有機會等美軍援助，而且現在美軍根本不可能來」，因此廣遭物議。但面對我方公開形容規模最大、態勢最挑釁的共軍海空聯合操演，周邊完全不見美軍制衡，甚至我方大聲疾呼後也反應冷淡的實況，有沒有覺得馬英九其實說對了什麼？

美軍 台海 雷根

延伸閱讀

中印雖同意撤軍 印度：共軍仍聚兵欲奪制高陣地

共軍連日侵擾 綠委：軍演水準已不只是挑釁

共軍演習擾台 綠籲藍赴海峽論壇勿傳達錯誤訊息

共機頻擾我西南空域 分析陣容揭中共意圖

相關新聞

飄流日本海岸神秘靶機 中科院坦承我方所有

日本「朝日新聞」報導，竹富島海岸在8日發現一架標示「MQM-107E」字樣的大型靶機。中科院今天出面坦承，是該院所屬的靶...

呼應我方？美軍雷根號航艦自橫須賀出港 宣示保護盟友

國防部與外交部大動作舉行臨時記者會，披露共軍正在我國西南海空域舉行大規模海空聯合操演，宣示要向國際揭露共軍在這個區域進行...

蔡總統：嚴正警告不速之客 不要低估國軍守護家園決心

共軍擾台不斷，蔡英文總統今天前往防空飛彈連，稍早也透過臉書表示，「我嚴正警告這些不速之客，不要低估國軍守護家園的決心，更...

回憶96台海危機不尋常氣氛 待退上兵問：要相殺了嗎?

共軍連日在我國西南海空域演習，讓台海情勢在1996年後再次緊張。回顧96台海飛彈危機，當時國軍已提高戰備，有226師的步...

【即時短評】我揭共軍造次挑釁 舉措不在美方劇本裡？

國防部、外交部昨晚舉行臨時記者會，大動作向國際和國人揭露共軍連續兩天在台灣西南海空域大規模實施海空演訓現況，但今天國際間...

特稿／我揭共軍造次挑釁 舉措不在美方劇本裡？

國防部、外交部10日晚間舉行臨時記者會，大動作向國際和國人揭露共軍連續兩日在台灣西南海空域大規模實施海空演訓現況，但昨日國際間...

無人靶機演訓後漂流日本 中科院：不含機敏參數

日本媒體報導，沖繩縣竹富町海岸8日發現上面寫有漢字的疑似無人機物體。中科院今天說，此一漂流至日本的機體為中科院無人靶機，...

共軍連日侵擾 綠委：軍演水準已不只是挑釁

因應共軍連續2天在我西南方海空域進行演訓，國防部與外交部昨接連舉行臨時記者會，引發關注。民進黨立委趙天麟表示，政府昨罕見...

共機頻擾我西南空域 分析陣容揭中共意圖

中共戰機頻繁擾台，9月9日才傳出中共艦艇對東沙群島發起包圍，更早在5月，日媒就稱共軍8月將舉行以奪取東沙為想定的兩棲演習，這兩天共軍大規模海空聯合操演，大舉進入我防空識別區嚴重挑釁，國防部否認東沙有所謂「圍島」狀況，但證實有多架次共機飛入台灣西南「應變區」空域，距離台灣最近僅90海里（167公里）。中共擾我西南空域，本報從其陣容與動機分析，獨家揭密共軍的意圖、出動哪些海空兵力、又對我方造成哪些權益的侵害。

大陸情報船出現台東蘭嶼海域疑情蒐 國防部：監控掌握

近日中美軍機、船艦不斷出現台灣周邊海空域，這2天台東蘭嶼及花蓮外海也出現大陸情報船，疑似針對九鵬基地飛彈試射進行情蒐，國...

共軍擾台／2部開臨時記者會不尋常？ 前外交官：突進入戰爭狀態非不可能

中共軍機機連續2天侵入我西南方海空域，國防部與外交部昨接連舉行臨時記者會，引發關注。前外交官、時代力量媒創部主任劉仕傑在...

【即時短評】共軍海空聯訓壓境台灣 挺台的美軍在哪裡？

國防部、外交部昨晚舉行記者會，披露共軍連續兩日在台灣西南海空域大規模實施海空操訓現況，國安幕僚稱此舉將把共軍軍事行動透明...

熱門新聞

曾見陳菊護丁允恭嘴臉 鍾沛君：為權勢受害女性發聲的人呢

陳吉仲承諾豬肉百分百溯源管理 孫大千：鬼月講鬼話

共軍擾台／2部開臨時記者會不尋常？ 前外交官：突進入戰爭狀態非不可能

【即時短評】共軍海空聯訓壓境台灣 挺台的美軍在哪裡？

呼應我方？美軍雷根號航艦自橫須賀出港 宣示保護盟友

康軒董事長外出6次謊報「只有2次」 衛生局改重罰100萬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。