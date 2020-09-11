呼應我方？美軍雷根號航艦自橫須賀出港 宣示保護盟友

國防部與外交部大動作舉行臨時記者會，披露共軍正在我國西南海空域舉行大規模海空聯合操演，宣示要向國際揭露共軍在這個區域進行的挑釁與騷擾。美軍今日除一架E-8C電戰機穿越巴士海峽，明顯接近共軍操演區域外，前日返回日本橫須賀的雷根號航空母艦，今日上午也出港，並透過臉書官方粉絲專頁，宣示要保護美國及其盟友和夥伴在印度太平洋地區的集體海上利益。

針對我方大動作揭露的共軍挑釁，國際間反應冷淡。根據今日推特上各類飛行器的追蹤資訊，美軍在亞太地區的KC-135空中加油機今天在黃海執勤，其餘包括美國陸軍RC-12龐巴迪電戰機等空中偵察兵力，幾乎都在朝鮮半島。

但根據Tokyo Radar推特帳號顯示，今天下午確有一架美軍C-17運輸機接近南海，但遠離我方所公布的共軍操演區域；另有一架Super C5M運輸機，航跡出現在距離操演區域遙遠的菲律賓海上。而Aircraft Spots昨日下午披露，一架美軍E-8C電戰機穿越巴士海峽，明顯接近共軍操演區域，這架E-8是唯一一架被發現接近共軍操演區域的美軍軍機。

美國第七艦隊官方臉書粉絲專頁今日披露「唯一部署」在菲律賓海的雷根號航空母艦（USS Ronald Reagan，CVN 76)，不但有馬斯廷號神盾艦（USS Mustin ，DDG 89）隨行進行油料補給，貼文也藉由雷根號上戰機起降畫面，宣稱航空母艦攻擊小組提供一支戰鬥準備部隊，準備保護美國及其盟友和夥伴在印度太平洋地區的集體海上利益。