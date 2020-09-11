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呼應我方？美軍雷根號航艦自橫須賀出港 宣示保護盟友

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
美國第七艦隊官方臉書粉絲專頁昨日披露唯一部署在菲律賓海的雷根號航空母艦（USS Ronald Reagan，CVN 76)，貼文也藉由戰機起降畫面，宣稱航空母艦攻擊小組提供一支戰鬥準備部隊，準備保護美國及其盟友和夥伴在印度太平洋地區的集體海上利益。圖／美軍第七艦隊臉書粉絲專頁
美國第七艦隊官方臉書粉絲專頁昨日披露唯一部署在菲律賓海的雷根號航空母艦（USS Ronald Reagan，CVN 76)，貼文也藉由戰機起降畫面，宣稱航空母艦攻擊小組提供一支戰鬥準備部隊，準備保護美國及其盟友和夥伴在印度太平洋地區的集體海上利益。圖／美軍第七艦隊臉書粉絲專頁

國防部與外交部大動作舉行臨時記者會，披露共軍正在我國西南海空域舉行大規模海空聯合操演，宣示要向國際揭露共軍在這個區域進行的挑釁與騷擾。美軍今日除一架E-8C電戰機穿越巴士海峽，明顯接近共軍操演區域外，前日返回日本橫須賀的雷根號航空母艦，今日上午也出港，並透過臉書官方粉絲專頁，宣示要保護美國及其盟友和夥伴在印度太平洋地區的集體海上利益。

針對我方大動作揭露的共軍挑釁，國際間反應冷淡。根據今日推特上各類飛行器的追蹤資訊，美軍在亞太地區的KC-135空中加油機今天在黃海執勤，其餘包括美國陸軍RC-12龐巴迪電戰機等空中偵察兵力，幾乎都在朝鮮半島。

但根據Tokyo Radar推特帳號顯示，今天下午確有一架美軍C-17運輸機接近南海，但遠離我方所公布的共軍操演區域；另有一架Super C5M運輸機，航跡出現在距離操演區域遙遠的菲律賓海上。而Aircraft Spots昨日下午披露，一架美軍E-8C電戰機穿越巴士海峽，明顯接近共軍操演區域，這架E-8是唯一一架被發現接近共軍操演區域的美軍軍機。

美國第七艦隊官方臉書粉絲專頁今日披露「唯一部署」在菲律賓海的雷根號航空母艦（USS Ronald Reagan，CVN 76)，不但有馬斯廷號神盾艦（USS Mustin ，DDG 89）隨行進行油料補給，貼文也藉由雷根號上戰機起降畫面，宣稱航空母艦攻擊小組提供一支戰鬥準備部隊，準備保護美國及其盟友和夥伴在印度太平洋地區的集體海上利益。

但根據Tokyo Radar推特帳號顯示，雷根號早於前日已返回橫須賀港，停留20小時後，昨日接近中午才又出港，並未說明將前往何處執勤。

美軍雷根號航空母艦今日中午自橫須賀出港。圖／Tokyo Radar推特帳號
美軍雷根號航空母艦今日中午自橫須賀出港。圖／Tokyo Radar推特帳號
而Aircraft Spots推特今日下午披露，一架美軍E-8C電戰機穿越巴士海峽，明顯接近共軍操演區域，這架E-8是今日唯一一架被發現接近共軍操演區域的美軍軍機。圖／Aircraft Spots
而Aircraft Spots推特今日下午披露，一架美軍E-8C電戰機穿越巴士海峽，明顯接近共軍操演區域，這架E-8是今日唯一一架被發現接近共軍操演區域的美軍軍機。圖／Aircraft Spots
美國第七艦隊官方臉書粉絲專頁昨日披露唯一部署在菲律賓海的雷根號航空母艦（USS Ronald Reagan，CVN 76)，貼文也藉由戰機起降畫面，宣稱航空母艦攻擊小組提供一支戰鬥準備部隊，準備保護美國及其盟友和夥伴在印度太平洋地區的集體海上利益。圖／美軍第七艦隊臉書粉絲專頁
美國第七艦隊官方臉書粉絲專頁昨日披露唯一部署在菲律賓海的雷根號航空母艦（USS Ronald Reagan，CVN 76)，貼文也藉由戰機起降畫面，宣稱航空母艦攻擊小組提供一支戰鬥準備部隊，準備保護美國及其盟友和夥伴在印度太平洋地區的集體海上利益。圖／美軍第七艦隊臉書粉絲專頁

美軍 戰機 雷根

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