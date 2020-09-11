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回憶96台海危機不尋常氣氛 待退上兵問：要相殺了嗎?

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回憶96台海危機不尋常氣氛 待退上兵問：要相殺了嗎?

聯合報 / 本報記者程平
1996年台海飛彈危機，本島的陸軍部隊，也加強戰備。圖為1997年陸海空三軍準備春節戰鬥巡弋演練。 本報資料照
1996年台海飛彈危機，本島的陸軍部隊，也加強戰備。圖為1997年陸海空三軍準備春節戰鬥巡弋演練。 本報資料照

共軍連日在我國西南海空域演習，讓台海情勢在1996年後再次緊張。回顧96台海飛彈危機，當時國軍已提高戰備，有226師的步兵連，一個月內兵力翻倍，槍枝火砲檢整堪用，有敏感的上兵問輔導長，「是要相殺了嗎?」

國民黨主席江啟臣曾回憶，96年台海危機時他正在服役擔任海龍蛙兵，金門部隊二級戰備，要背槍、戴鋼盔睡坑道中，遺書都寫好了。其實這樣的危機感，就算當時平常日子過慣的本島的部隊，一樣有感受。

在精實案執行之前，陸軍步兵226師擔負淡水河口衛戍首都任務，其中步1營步2連負責3個據點，分別駐守關渡橋二端的51、74高地及北投副供站(政教排)，全連含軍官總是不超過60人，卻有11個哨。因此，對全連士兵來說，生活就是掃地、站哨、被督導，偶爾有士兵收假喝醉酒，酒後失態、胡言亂語，算是單調日常的難得餘興。

在那個部隊中電視只有三台、沒有手機的年代，就算是在台北當兵，主要的政治訊息還是來自每周四的莒光日，但淨化過的訊息，看久了麻木，也令人想睡。士兵並沒有查覺，95年起解放軍在台海頻繁軍演，除了讓被督導戰備的頻率增加，對平凡生活造成其他改變，誰跟女友吵架，依然是這群男孩主要的話題。

不過，既然有改變，就會被發覺。不知道從哪一天起，連上不斷接新兵，原本軍士兵56個人，在一個月之內超編變成132人，人多到必須3個菜鳥擠2個鋪位。老兵最先感受到的是，夜哨不用他站了、地不用他掃了，但困擾是，不長眼的菜鳥一堆，讓連長晚點名罵人的時間變長。

更明顯的改變是，永遠只在餉冊上看到名字的副連長、第三排排長都歸建了，原本就很狹小的軍官寢室變得更擠，可是二位長期支援在外的預官，根本不會跑戰備，雖然讓資深士官、上兵的白眼快翻到外太空，但話題仍僅限看二位預官的笑話。

直到有一天，一台軍用大巴載了一車身著便服貌似老士官的人進入營區，值星官集合全連，要求把軍械室中60砲、T74、65K2都搬出來，讓這群疑似老士官一門砲、一把槍的調教，沒有半天的功夫，竟然全達妥善。新兵鬆了一口氣，那年高裝檢省了不少事，但一個剩三周要退伍的老兵嗅到不尋常的氣氛，急忙問輔導長，「是要相殺了嗎?」輔導長回，「你閉嘴。」

96危機，最終還是得以化解，那群士兵該退伍的都退伍了，步2連也慢慢回到不到60人的平淡，就連51、74高地最後也撤守廢哨。不過，其中一位當年不太關心飛彈危機的年輕人，20多年後，反到擔心，他那個十幾歲稚氣未脫的兒子，會不會也要像當年的他，即將面對危機。

台海 飛彈 老兵

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