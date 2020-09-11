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大陸情報船出現台東蘭嶼海域疑情蒐 國防部：監控掌握

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
中科院9日及10日在九鵬基地進行飛彈試射，台東蘭嶼及花蓮外海這2天出現大陸情報船，國防部表示，都在掌控和嚴密監控中。本報資料照片
中科院9日及10日在九鵬基地進行飛彈試射，台東蘭嶼及花蓮外海這2天出現大陸情報船，國防部表示，都在掌控和嚴密監控中。本報資料照片

近日中美軍機、船艦不斷出現台灣周邊海空域，這2天台東蘭嶼及花蓮外海也出現大陸情報船，疑似針對九鵬基地飛彈試射進行情蒐，國防部回應表示，都在掌控和嚴密監控中。

軍方官員表示，海軍雷達9月9日、10日偵測到大陸情報船停留在花蓮及蘭嶼外海海域40浬，今天則在雷達螢幕消失，研判情報船可能退到90浬雷達偵測範圍外。

據了解，中科院9日及10日在九鵬基地進行飛彈試射，射程高度為無限高，可能是試射天弓三型增程飛彈或雄二E增程飛彈，軍方研判大陸情報船的出現，不排除是在情蒐相關參數。

事實上過去只要台灣有類似飛彈試射或漢光演習等重要演訓，大陸情報船就會出現在台灣東部外海，不過，都被軍方偵測監控。

國防部發言人史順文今天接受媒體電訪時表示，台海周邊海、空目標動態，國防部均能運用聯合情監偵作為，即時掌握並嚴密監控，確保國防安全，並請國人支持國防。

飛彈 國防部 漢光演習

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