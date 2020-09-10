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共軍西南海空操演 學者：疑聯合突破巴士海峽作戰演習
國防部今晚舉行臨時記者會，披露共軍正在我國西南海空域大規模海空聯合操演，操演區域約有1/3在我西南角防空識別區內。中華戰略前瞻協會研究員揭仲今晚表示，雖然國防部在記者會中未說明共軍機、艦操演的詳細內容，但從操演的位置分布與共軍軍機飛行的大致方向，不排除共軍是在實施海空兵力聯合突破巴士海峽的作戰演習，而且是同時動員東部戰區與南部戰區的跨戰區、跨軍兵種聯合作戰演習。
揭仲強調，從共軍軍機是從不同的高度進入防空識別區，也可證明這次並非單純的遠海長航訓練，而是作戰演習。
揭仲說，演習的想定可能是從兩大戰區中，派出包括由各型機組成的數支體系化作戰部隊；除以一部掩護海軍兵力突破巴士海峽進入台灣東部和西太平洋深水區外；另一支空中兵力則前進至距屏東九十海里的空域，主動尋求與我方空中兵力交戰，以便讓艦隊兵力能更容易達成突破的目的。
揭仲也指出，雖然國防部只提到空中及水面兵力，但根據經驗顯示，共軍的潛艦部隊，和至少福建與廣東兩省沿岸的防空飛彈部隊、電子對抗部隊、雷達部隊、各海防旅與勤務支援部隊等，也會一同參加演習。
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