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共軍操演挑釁我國 國防部：採取戰略容忍 避免擦槍走火

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部今晚由副部長張哲平率高階將領舉行記者會，首度披露共軍目前在我西南海空域進行大規模操演區域。記者洪哲政／攝影
國防部今晚由副部長張哲平率高階將領舉行記者會，首度披露共軍目前在我西南海空域進行大規模操演區域。記者洪哲政／攝影

國防部與外交部今晚幾同時舉行記者會，對國內、外揭露近兩日共軍機艦大規模在我西南空域舉行海空操演實況，譴責中共此舉嚴重挑釁我國。國防部表示，儘管國軍以優勢兵力應處此事，且戰志高昂，我方仍採取「戰略容忍」，避免擦槍走火，但共軍並未接受我方善意。

國防部今晚由副部長張哲平率高階將領舉行記者會，首度披露共軍目前在我西南海空域進行大規模操演區域，共軍除戰機繞過北緯23度、東經118度的海峽中線南端闖入我防空識別區外，共軍操演範圍約有三分之一就在我防空識別區內，操演部署三股艦艇，最近一股距我南部本土僅約90浬（約166公里）。

國防部會後補充表示，9日共軍操演兵力，戰機超過30餘架、進入我西南海空域者約有21架次，配合船艦至少有七艘以上，今天（10日）兵力概同昨天。我方始終以戰規定派遣優勢兵力因應，迫使共軍目的無法達到，且無法再距離我國本土更近。

國防部進一步補充表示，國防部臨時召開記者會的目的，是因共軍以大規模兵力在南海域待了非常長的時間，進行海空聯合操演，對我空防形成嚴重挑釁，我方始終為避免擦槍走火，但善意未被中共接受，所以召開記者會強調共軍此舉對我產生的威脅與不友善，我方採取戰略容忍，避免擦槍走火，希望將我方與國軍的苦心與努力向國人與國際說明，讓外界判斷到底是誰在這個區域進行挑釁與騷擾。

國防部表示，我方理解共軍操演必有假想敵，但共軍在西南海空域不但大規模操演，當時也沒有美方機艦活動，這種針對性的嚴重挑釁，影響我空防安全，試圖壓縮我機艦活動空間，我方必須對外披露。共軍在西南空域近期一直都有，但不多，遠海長航時會通過中線南端繞進來。

但國防部強調，國軍並未因此狀況召回任何休假中的飛行員、共軍機艦也未包圍東沙島，此次操演也非外媒數月前所指登陸操演，因其操演兵力並未包括火箭軍與兩棲登陸船團或登陸部隊。

國防部聯三作戰次長葉國輝進一步解釋國防部披露的共軍操演圖表，指共軍機艦部署確未對東沙島形成所謂包圍，我方已派遣優勢兵力應處，但不便說明細節。東沙島已完成戰備計畫，相信有能力應對所有狀況。

對外界近日出現中共採取「消耗戰」論述，張哲平表示，他並不清楚中國是否有這個意圖，但他可以很嚴正告訴中共絕對達不到這個目的，台灣將透過預算來維持裝備維修及妥善率，面對一切的挑釁與挑戰。

國防部 南海 記者會

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