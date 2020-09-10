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影／共軍藉操演強占西南海空域危機 國防部坦承持續觀察中

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
對於共軍此舉會否造成我機艦未來無法前往西南空域進行例行訓練，達到壓縮我機艦活動空域目的，造成我機艦無法再到當地進行例行訓練？國防部作計室次長葉國輝表示，目前暫無法研判，我方必須持續觀察。記者洪哲政／攝影
對於共軍此舉會否造成我機艦未來無法前往西南空域進行例行訓練，達到壓縮我機艦活動空域目的，造成我機艦無法再到當地進行例行訓練？國防部作計室次長葉國輝表示，目前暫無法研判，我方必須持續觀察。記者洪哲政／攝影

國防部今晚舉行臨時記者會，國防部情次室次長楊靜瑟出示共軍在西南海空域演訓的活動示意圖，披露共軍機、艦連兩天侵犯我西南方防空識別區（ADIZ），參演艦艇距離台灣最近僅約90浬。對於共軍此舉會否造成我機艦未來無法前往西南空域進行例行訓練，達到壓縮我機艦活動空域目的，造成我機艦無法再到當地進行例行訓練？國防部作計室次長葉國輝表示，目前暫無法研判，我方必須持續觀察。

楊靜瑟解說圖表指出，圖上紅色箭頭是中共參演軍機飛行示意圖，藉由各種戰術作為進入我西南海空域騷擾；三部紫色區域則是共軍參演艦艇部署圖，共軍希望在此形成活動動常態，壓縮我機艦活動空域。

楊靜瑟表示，共機沿著台灣海峽中線最南端點向東飛行進入ADIZ，而共機及船艦活動區距離台灣最近僅約90浬（約166公里），就國防部透過情監偵系統目前掌握情資，此次共軍演練為大型聯合海空操演，並非與往常一樣針對美軍活動。但中共火箭軍、兩棲艦艇登陸部隊並未參與操演。

他進一步解釋國防部披露的共軍操演圖表，共軍機艦部署並未對東沙島形成所謂包圍，而我方派遣優勢兵力應處，但不便說明。而東沙島仍完成戰備計畫，相信有能力應對所有狀況。

由於共軍近半年密集闖入我西南空域，如今又在此進行海空演習，此舉會否如同一九九六年台灣導彈危機後，我空軍就不再到海峽中線以西進行威力偵巡一般，造成我機艦無法再到西南空海域進行例行訓練？葉國輝表示，目前無法研判，我方必須持續觀察。

葉國輝說，這項操演是共軍海空多軍種聯合訓練，國軍應處都以經常戰備時期突發狀況處規定，擔負戰備的武器裝備都對共車操演保持全程監控。國軍後續會依敵情不同作彈性調整。而國軍飛行部隊戰志高昂，有信心與決心達成任務。

國防部今晚也罕見在推特（Twitter）以英文向國際表明台灣的立場。國防部指出，共軍機連2天進入台灣西南ADIZ，中華民國國軍做出適當反應，將繼續對台灣空域監控，也敦促中國人民解放軍保持克制，應成為和平締造者，共同維護區域穩定。

國防部今晚舉行臨時記者會，國防部情次室次長楊靜瑟出示共軍在西南海空域演訓的活動示意圖。圖／國防部提供
國防部今晚舉行臨時記者會，國防部情次室次長楊靜瑟出示共軍在西南海空域演訓的活動示意圖。圖／國防部提供

國防部 國軍 南海

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