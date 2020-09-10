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國防部晚間急開記者會 網友揭兩岸開戰前會出現1徵兆

聯合新聞網 / 綜合報導
國防部聯二次長楊靜瑟說明共軍海空域操演範圍。記者程嘉文／攝影
國防部聯二次長楊靜瑟說明共軍海空域操演範圍。記者程嘉文／攝影

共軍多架戰機在今、昨天侵入台灣西南防空識別區，頻頻擾台，使得國防部今晚舉行臨時記者會，隨即外交部也出面表達嚴厲譴責。接連大動作嚇得PTT網友們熱烈討論，甚至擔心兩岸真的要準備動武了，不過有網友提出開戰前都會有的一個徵兆，大家紛紛認同有理。

國防部晚間首度披露共軍目前在我西南海空域進行大規模操演區域，除昨、今兩日各有30架戰機進行操演、約有21架次戰機自海峽中線南端闖入我西南角防空識別區外，同時也有7艘艦艇在海面進行操演，參演艦艇距離台灣最近僅約90浬，譴責中共此舉對我形成嚴重挑釁。

「今天晚上又是一個不平靜的夜晚」，兩岸火藥味濃厚，引來PTT網友熱烈討論，有一發文者表示「之前每次有人在問兩岸會不會開戰時，有一派人會說，『不用怕啦！開戰前就會先看到外國人跟有錢人離開』，但是每次戰爭都這麼有道義嗎？」，他疑惑真的不會有突然發動攻擊的可能性嗎？

網友們紛紛回應，「當然，看二戰就知道了」、「會走掉一堆有綠卡的」、「美國會撤僑，在中國的台商會全部被抓起來」、「會！1995台海飛彈危機，美國就先撤僑了」，不過也有人不認同，並舉例昔日「日本帝國不就突然打美國的小人國家嗎」。

國防部今晚舉行臨時記者會，首度披露共軍目前在我西南海空域進行大規模操演區域。圖／國防部提供
國防部今晚舉行臨時記者會，首度披露共軍目前在我西南海空域進行大規模操演區域。圖／國防部提供

國防部 PTT 海峽中線 外交部

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