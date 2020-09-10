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共機頻擾台 國防部譴責：解放軍應節制 勿當麻煩製造者

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共機頻擾台 國防部譴責：解放軍應節制 勿當麻煩製造者

聯合報 / 記者洪哲政蔡晉宇／台北即時報導
國防部參謀本部情報次長楊靜瑟少將記者會向國人報告，國軍聯合情監偵的作為。記者程嘉文／攝影
國防部參謀本部情報次長楊靜瑟少將記者會向國人報告，國軍聯合情監偵的作為。記者程嘉文／攝影

國防部今晚舉行臨時記者會，首度披露共軍目前在我西南海空域進行大規模操演區域，除昨、今兩日各有30架戰機進行操演、約有21架次戰機自海峽中線南端闖入我西南角防空識別區外，同時也有7艘艦艇在海面進行操演。國防部譴責中共此舉對我形成嚴重挑釁。

記者會同時公布我方所攝得共軍參演戰機與詳盡操演區域圖。

國防部聯二次長楊靜瑟表示，在9月9日及10日接連兩天，中共解放軍海、空軍概約於上午7點前後至中午左右，自當面基地起飛，以蘇愷30、殲10型、運8與反潛機等多型主戰及輔戰機種，配合海軍各型船艦，採多兵力、多架次、多艘次，進入我防空識別區內西南海、空域實施海空聯合演訓。

國防部副部長張哲平表示，這兩天，中共解放軍連續2天進入我西南海空域演訓、騷擾，這些軍事行動，已經對我空防造成嚴重的影響，也對區域的和平穩定形成威脅，而且這些軍事行動的位置，就在國際航線上，對國際飛航安全也會造成影響。

張哲平表示，我們呼籲北京當局，應該要求解放軍有所節制，近期的騷擾行動，已經引起台灣人民的反感，不要再當麻煩的製造者，應該共同對區域的和平穩定做出貢獻。國防部也向國人報告，國軍聯合情監偵的作為，對於敵情都能夠即時的掌握，並且依照戰備規定，做適切的應處。

張哲平說，我們再次呼籲，絕對不要低估國軍守護家園的決心，也不要忽視台灣人民確保自由民主的堅定意志；國軍絕對有信心、也有能力，與國人共同捍衛國家安全。

國防部今晚舉行臨時記者會，首度披露共軍目前在我西南海空域進行大規模操演區域。圖／國防部提供
國防部今晚舉行臨時記者會，首度披露共軍目前在我西南海空域進行大規模操演區域。圖／國防部提供
近來共機頻頻進入我空域範圍，或密集繞台挑釁。圖為我空軍F16戰機（左）攔截共軍轟6K照。圖／國防部提供
近來共機頻頻進入我空域範圍，或密集繞台挑釁。圖為我空軍F16戰機（左）攔截共軍轟6K照。圖／國防部提供
記者會同時公布我方所攝得共軍參演戰機與詳盡操演區域圖。圖為運8反潛機。圖／國防部
記者會同時公布我方所攝得共軍參演戰機與詳盡操演區域圖。圖為運8反潛機。圖／國防部
記者會同時公布我方所攝得共軍參演戰機與詳盡操演區域圖。圖為蘇愷30戰機。圖／國防部
記者會同時公布我方所攝得共軍參演戰機與詳盡操演區域圖。圖為蘇愷30戰機。圖／國防部
記者會同時公布我方所攝得共軍參演戰機與詳盡操演區域圖。圖為殲十戰機。圖／國防部
記者會同時公布我方所攝得共軍參演戰機與詳盡操演區域圖。圖為殲十戰機。圖／國防部

南海 解放軍 國防部 空軍 海峽中線

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