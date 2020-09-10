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OH-58殉職飛官將立碑 軍友社致贈慰問金
今年7月16日，陸軍航空601旅一架编號616的OH-58D戰搜直升機，參加漢光36號演習的反登陸課目之後，由新竹機場起飛返回駐地龍潭機場，卻於升空後不久發生機械故障，墜毀於機場跑道旁，兩名飛官簡任專少校、高嘉隆上尉殉職。確實失事原因，目前還在調查中。
陸軍航特部為紀念簡任專、高嘉隆，在601旅的龍城營區內興建紀念碑，明天（9/11）由指揮官何啟鎮中將主持揭幕。中華民國軍人之友社理事長李棟樑，今天前往601旅慰勞，事發後就曾到兩人靈前致祭並慰問遺屬的李棟樑，得知明天簡、高的家人都將到場，當場致贈兩家各一萬元慰問金，請航特部代為轉達。
李棟樑並表示，請代向殉職官兵家屬轉達，如果有後續需要協助之處，軍友社一定義不容辭。他也向陸軍官員詢及，107年漢光演習跳傘摔成重傷的特指部傘兵秦良丰的復健狀況。
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