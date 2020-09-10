因應共機頻繁軍事活動 長程預警雷達加裝敵我識別器

空軍樂山偵蒐雷達（SRP）明年（110）將支出高達24億1434萬元，用以執行「偵蒐雷達後續維持」，空軍同時委託中科院，為偵蒐雷達進行附屬設施維護，且考量共機在當面活動頻繁，因此自行編列預算，委由中科院研發「偵蒐雷達計畫敵我識別裝備」，加裝於長程預警雷達運用，強化「戰術情報」偵蒐。

國防部送交立法院的109年中共軍力報告書表示，近期美軍聯合盟邦擴大在東海、台海及南海地區機艦巡弋力度，中共調整沿海當面機場增駐多型新式空中兵力，以應對美籍機艦高強度、大範圍抵近偵察與常態自由航行作為；今年6月起，共機多次藉由應對美機之際進入我西南防空識別區，軍事部署與活動重點，已漸次由我西部當面地區向西南延伸。

長程預警雷達在民國102年1月31日擔負戰備，依我方要求，能360度偵追3300公里內，南至南海、北至南北韓空域內，包括戰術彈道飛彈、各類飛機航空器目標，且能偵獲200公里內低雷達截面積的巡弋飛彈、無人飛行載具等目標，現已完成與北部、東部兩座飛彈預警中心連線。

但美方與我「合作」部署長程預警雷達，主要是執行美方對各國包括大陸在內「戰略情報」偵蒐任務，所以有大批美方技術代表駐防樂山執勤，情報直接由美方掌握；國軍所需當面台海空域「戰術情報」，如共機出海後在台海當面的情態掌握與辨識判讀，才是國軍當下最需要的資。由於我方發現共機多機出海後，發展出只由單一指揮戰機開啟雷達與詢答器，其他戰機均關閉候令，以此造成識別混淆的戰術，因此「自掏腰包」委中科院為雷達系統研發敵我識別器，強化判讀，滿足空軍的「戰術情報」需求。

川普政府是在2017年售我樂山雷達站「SRP偵蒐雷達」後續維持案，當時外界推測這項軍購約為12億3310萬元。但國防部110年度預算案記載，「偵蒐雷達後續維持」軍購案，110年度計需對美匯出美金8034萬4093美元，合計達新台幣24億1434萬元。此外，「偵蒐雷達附屬設施維護」委製案，也由中科院承製，計需1億4711萬5千元；「偵蒐雷達計畫敵我識別裝備」委製案同樣由中科院執行，計需500萬元，都納入110年度執行。