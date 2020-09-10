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樂山雷達站明年投入24億餘元維持 加裝敵我識別裝備
空軍樂山偵蒐雷達（SRP）明年（110）將支出高達24億1434萬元，用以執行「偵蒐雷達後續維持」，這項預算額度與川普政府2017年宣布對台軍購時外界研判的12億餘元相差甚鉅。此外，空軍也委託中科院，為偵蒐雷達進行附屬設施維護，並加裝「偵蒐雷達計畫敵我識別裝備」。
川普政府是在2017年售我樂山雷達站「SRP偵蒐雷達」後續維持案，當時外界推測這項軍購約為12億3310萬元。
但國防部110年度預算案記載，「偵蒐雷達後續維持」軍購案，110年度計需外匯美金8034萬4093美元，合計達新台幣24億1434萬元。此外，「偵蒐雷達附屬設施維護」委製案，將由中科院承製，計需1億4711萬5千元，納入110年度執行；「偵蒐雷達計畫敵我識別裝備」委製案同樣由中科院執行，計需500萬元，納入110年度執行。
長程預警雷達在民國102年1月31日擔負戰備，能360度偵追3300公里內包括戰術彈道飛彈、各類飛機航空器目標，且能偵獲200公里內低雷達截面積的巡弋飛彈、無人飛行載具等目標，並完成與兩座北部、東部飛彈預警中心連線。
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