樂山雷達站明年投入24億餘元維持 加裝敵我識別裝備

7月的漢光演習，其中有一項是「重要目標反特攻演練」，由隸屬軍方的「憲兵特種勤務隊」（MPSSC）、隸屬警政署（NPASOG）的「維安特勤隊」，以及隸屬海巡署的「海巡特勤隊」（CGASTF）共同參與。但是所屬單位不同，訓練方式、武器配備也不相同，各隊文化作風差異也頗大，一旦有突發狀況發生，真能協調發揮最大功效嗎？

2020-09-09 09:46