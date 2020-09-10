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國防部將自行實施酒測？採購「多功能身份識別酒測器」

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
國防部政務辦公室以46萬元新台幣，決標採購數目不詳的「多功能身份識別酒測器」。圖為警方實施酒測實況。圖／中壢分局提供
國防部政務辦公室以46萬元新台幣，決標採購數目不詳的「多功能身份識別酒測器」。圖為警方實施酒測實況。圖／中壢分局提供

國防部今日公告由政務辦公室以46萬元新台幣，決標採購數目不詳的「多功能身份識別酒測器」，計畫配備在國防部大直營區，對軍內官兵實施酒測抽查。

政府採購網站今日公告這項「多功能身份識別酒測器」採購案，耗資46萬元，由位在台北市的貝洺實業有限公司得標，預計在本月12起至10月27月前履約。

一般坊間酒測器構造簡單，少見附有「身份辨識功能」，國防部政務辦公室職掌雖也包括國防部本部經理、庶務、交通，通信、營產、眷舍修繕警衛與其他軍務協調聯繫，但採購這項裝備，用途仍引外界關注。

國防部勤務大隊曾有李姓上兵駕駛中型巴士在台北市肇事驗出酒駕，也曾有戰規司軍官因酒醉在捷運站與保全發生衝突被帶回警局。而審計部則曾指國防部官兵涉犯酒駕卻隱匿未報達297人，國防部已通知各單位依規定辦理懲處，並追究隱匿未報，嚴肅軍風紀律。

國防部 酒測 北市

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