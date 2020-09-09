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國軍欠美國作維費遭AIT追債？國防部否認

聯合報 / 記者洪哲政/台北即時報導
國防部。本報資料照片
國防部。本報資料照片

傳美國在台協會（AIT）曾發公文向國防部「追債」，「國軍作維費透支太多，欠款飆破百億，標餘款挹注維持費」，國防部今(9)日發新聞稿宣稱「嚴正駁斥」，指媒體臆測內容，與事實不符。

「新新聞」報導，AIT近期發給國防部一紙討債公文，指軍方作業維持費對美欠款破表，突破新台幣百億大關，並指其中以F-16與愛國者飛彈送美維修花費最多。

但國防部今天表示，空軍長期以來與美方溝通良好，國防部從未接獲AIT要求償付作維費軍購欠款公文。

國防部表示，因空軍戰機已進入中壽期，且近期敵情威脅遽增等因素，戰機維保零附件非計畫性需求大幅增加，以致年度獲賦預算不足支應，國防部已自民國110年起逐年增賦空軍維保預算，維持戰機妥善，以有效因應新增敵情威脅，滿足戰備實需。

國防部指出，為維持空軍戰力不墜，國防部全力滿足空軍各項維保預算需求，目前各型戰機均達部頒妥善標準，可確保空防安全。

國防部 空軍 AIT

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