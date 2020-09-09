漢光兵推管休還停止外散宿官兵無奈 國防部出來面對了

因應下周即將舉行的漢光36號兵棋推演，國軍通令各部隊屆時需暫停官兵休假及外散、宿，國防部今天證實此事，強調兵推為重要戰備整備工作，屬全軍性的三軍聯合防衛作戰演習；若有重要事務，須由將級長官核准後實施。

「管休」訊息傳出後不少基層官兵在網路社群匿名開罵，甚至傳此舉是因應近期區域情勢及敵軍威脅嚴峻，漢光兵棋推演將調整為複合式兵推，比照漢光演習執行電光捷報操演，才因此停止官兵外散宿。

但國防部表示，年度「漢光演習」於本月14日（下週一）至19日（下週五）舉行，為重要戰備整備工作，屬全軍性的三軍聯合防衛作戰演習；依演習任務，各部隊須暫停官兵休假及外散、宿，除外、離島官兵因定期航班考量，以及官兵若因特殊情事，如婚、喪、公、病假等，或須由本人親自前往處理者，可依國軍請休假規定，由將級長官核准後實施，以維護官兵權益。而「管休」和區域情勢無關。