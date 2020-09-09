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九鵬基地「無限高」測試飛彈 中共軍機西南空域擾台
中科院本周在屏東九鵬基地密集測試新型火砲丶飛彈性能，今、明兩天清晨試射的最大彈道高度為「無限高」，外界猜測是測試增程型天弓三型防空飛彈；在此敏感時間點，專業軍事迷發現中共SU-30、殲10等多型機上午陸續進入我西南空域，美軍P-8A反潛機上午則從沖繩起飛，經巴士海峽往南海航行，直呼台灣西南空域上午好熱鬧。
根據漁業署發佈9月上旬海域射擊通報，中科院自9月8日至17日在屏東九鵬基地進行火砲丶飛彈測試，其中，15日、16日、17日火砲飛彈測試的最大彈道高度標明為「0至2萬5000呎」，今丶明兩天清晨的試射的最大彈道高度是「無限高」，危險海域的範圍從蘭嶼到宜蘭，外界紛紛猜測是測試有「台版蕯德」之稱的增程型天弓三防空飛彈，攔截射程高度由45公里增70公里，中科院今年已測試兩次。
中科院在九鵬基地試射飛彈，國防部下午發布新聞證實，上午偵獲中共SU-30、殲10等多型機，多架次進入我西南空域應變區活動；我空軍均能運用空中兵力，嚴密監控，有效應對；「二七部隊，軍事雜談」臉書也po出美軍P-8A反潛機上午從沖繩起飛，經巴士海峽往南海航行資訊。
鄭姓軍事迷說，中共軍機選在「無限高」試射日於西南空域發動今年架次最多的擾台行為，從上午7時就開始，高度從1500至9000公尺都有，兩者難說沒有關係，美軍當然沒有缺席，雙方較勁意味濃厚。
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