九鵬基地「無限高」測試飛彈 中共軍機西南空域擾台

中科院本周在屏東九鵬基地密集測試新型火砲丶飛彈性能，今、明兩天清晨試射的最大彈道高度為「無限高」，外界猜測是測試增程型天弓三型防空飛彈；在此敏感時間點，專業軍事迷發現中共SU-30、殲10等多型機上午陸續進入我西南空域，美軍P-8A反潛機上午則從沖繩起飛，經巴士海峽往南海航行，直呼台灣西南空域上午好熱鬧。

根據漁業署發佈9月上旬海域射擊通報，中科院自9月8日至17日在屏東九鵬基地進行火砲丶飛彈測試，其中，15日、16日、17日火砲飛彈測試的最大彈道高度標明為「0至2萬5000呎」，今丶明兩天清晨的試射的最大彈道高度是「無限高」，危險海域的範圍從蘭嶼到宜蘭，外界紛紛猜測是測試有「台版蕯德」之稱的增程型天弓三防空飛彈，攔截射程高度由45公里增70公里，中科院今年已測試兩次。

中科院在九鵬基地試射飛彈，國防部下午發布新聞證實，上午偵獲中共SU-30、殲10等多型機，多架次進入我西南空域應變區活動；我空軍均能運用空中兵力，嚴密監控，有效應對；「二七部隊，軍事雜談」臉書也po出美軍P-8A反潛機上午從沖繩起飛，經巴士海峽往南海航行資訊。