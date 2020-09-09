捍衛國之北疆60年 東引指揮部隊慶見證歷史

東引軍民慶祝東引地區指揮部60週年隊慶，舉辦系列紀念慶祝活動，從秋祭祭典到閱兵大典、武力展演、隊史館開幕，軍民共同見證東引地區精實戰力與一甲子戰備歷史。

今天是陸軍東引地區指揮部60週年隊慶，東引指揮部與東引鄉公所舉辦系列紀念與慶祝活動，上午8時在民眾公墓舉行秋祭祭典感懷先人；9時在莒光廣場舉辦閱兵大典，展現固守北疆的軍事武力，由國軍展示戰訓精練成果、裝甲車試乘體驗，進行國防教育，170名反共救國軍老兵也共襄盛舉。

陸軍司令部副司令莫又銘表示，欣逢隊慶60週年，期勉國軍做好全民國防，攜手同心創造光榮，效法先烈做好戰訓防禦，將個人榮辱與東引相結合，發揮隊徽忠義驃悍的精神，繼承先人意志捍衛國土，不管是195旅或東引指揮部、反共救國軍，忠義部隊精神不會改變。

民國40年東引成立反共救國軍，49年整編為陸軍反共救國軍指揮部，87年因精實案裁撤改編為陸軍步兵第195旅，並於95年改編為陸軍東引地區指揮部。莫又銘對歷代軍職先進表示敬意，感謝反共救國軍首任指揮官胡宗南，帶領游擊隊保護國土安全，同時對一江山戰役的先烈誓死捍衛，促成簽訂中美共同防禦條約表達敬意。

為讓國人深知東引戰略重要性與歷史，更新的反共救國軍歷史文物館（隊史館）也重新開幕，除了展示軍史沿革、部隊紀實照，更增設東引當兵的軍旅記憶、東湧日報運作情形，輸出未開放的據點坑道為佈景，提供參訪者拍照留念。

歷任指揮官黃崑益少將、趙希平少將、莫又銘中將等與昔日將軍胡宗南的後裔、大隊長黃菁華、東引老兵重訪隊史館，回味過往東引的時光，在軍民同慶中持續累積東引及部隊的記憶。