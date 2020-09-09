國防部：中共SU-30、殲10多架次闖我西南空域應變區

民進黨高雄立委在電視侃侃而談，台灣軍人用美國軍售肩射刺針飛彈，可以打下落到台灣上空的共軍地對地導彈。這種對現代軍事科技完全無知的狂言，引起各方笑談，倒是其次，反而是立委所彰顯的滿滿台灣價值，好似信了這台灣價值，有如飲下白蓮教的符水，馬上擁有神功護體，刀槍不入的神效，政治人物的反智，是台灣最可怕的災難。

2020-09-07 18:15