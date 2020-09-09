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國防部：中共SU-30、殲10多架次闖我西南空域應變區
國防部今日表示，今日上午偵獲中共SU-30、殲10等多型機，多架次進入我西南空域應變區活動；我空軍均能運用空中兵力，嚴密監控，有效應對。至於有關「解放軍包圍東沙島」和飛行員召回，則為不實訊息，國防部特此澄明。
國防部嚴正譴責中共片面破壞區域和平、穩定的行為，強調國軍運用聯合情監偵的作為，均能即時掌握敵情，並依戰備規定，妥適應處，籲請國人放心。
漢光36號演習兵棋推演將於本月14至18日展開，國軍部隊當周因此管制官兵外散宿與補休假，若要休假須呈將級主官核定，疑因此引發部隊反彈。軍中謡言不斷。
來自基層訊息宣稱，共軍今日出動比往常更多的機艦，大兵力包圍東沙島；而空軍因應情勢，今日緊急召回所有休假中的飛行員回營待命。
此外，傳因應近期區域情勢及敵軍威脅嚴峻，下週的漢光兵棋推演，將調整為複合式兵推，比照漢光演習執行電光捷報操演，同時停止官兵外散宿。
但國防部表示，召回飛行員是不實訊息，而兵推管休和區域情勢無關，漢光兵推是國軍年度最高層級演習，部隊可依權責暫停官兵或部隊外散宿及提高准假層級。
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