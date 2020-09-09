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海龍快艇驗收涉弊導致武器承載量不足 陸軍要追究違約

聯合報 / 記者洪哲政／台北即時報導
海龍快艇驗收涉弊，武器載重規格遭減為一半。圖／軍聞社
海龍快艇驗收涉弊，武器載重規格遭減為一半。圖／軍聞社

陸軍司令部2008年間斥資7億7000多萬元，為外島兩棲偵察營海龍部隊採購20艘「高性能快艇」，卻爆發內神通外鬼，將武器載重規格減為一半，且蒙混驗收過關，造成快艇不符作戰需求。陸軍司令部上午表示，陸軍將全力配合檢調偵辦，若有違法、約行為，即依法依約究處，以維國軍權益。

這批海龍快艇特徵為艇後段設有50機槍架，原先作戰需求是要架設20機砲，後來發現不可行，因此調整規格。目前龍德造船廠仍負責海軍多項造艦計畫，不受影響。

檢調起訴內容表示，陸軍司令部賴姓情參官、蔡姓採購官卻和龍德造船公司黃姓負責人勾結；黃為牟利將快艇人員、武器載重減為一半，原契約明定包括油料、人員及彈藥機槍等，承載總重應達5490公斤，黃為降低成本從中獲利，以不符契約載重規格，將人員、武器載重從原本3000公斤，下降到1312公斤，其中武器、裝備載重僅預留512公斤，無法滿足作戰時需求，但最後仍由賴、蔡蒙混驗收，3人涉嫌浮報價格1億多元。全案2010年爆發，歷經軍檢、高檢5次發回命令，桃檢依貪汙罪嫌起訴3人。

檢方調查，賴男（55歲）、蔡男（55歲）當時各為陸軍司令部軍情處情參官、軍備局商情處理處採購官，黃男（71歲）則是龍德造船公司負責人，因國防部2007年至2010年間為補充兩棲作戰用艦艇，提出軍購案7億7679萬2000元，預備籌購20艘高性能快艇，由陸軍司令部軍情處先採購1艘，驗收合格在繼續買足。

對兩軍官遭起訴，陸軍司令部今日表示，此案尊重司法偵審的權責，將秉持毋枉毋縱的原則，全力配合調查。

陸軍司令部表示，「高性能快艇」案是於民國96-97年間，為補充航特部兩棲營戰力建案籌購20艘，預算金額新臺幣5億8246萬元整，96年先行採購1艘原型艇驗證合格後，97年續依政府採購法第22條1項7款規定，洽龍德造船工業股份有限公司議價採購19艘，並於99年完成履約。

陸軍司令部指出，針對桃園地檢署起訴書所載「規格變更、驗收不實及浮報價格」等事項，陸軍前已依監察院102年12月3日完成調查的糾正意見詳實檢討改善，並經監察院同意結案，案內涉及違失人員均已退伍，但都已依「刑懲併行」原則，就督管、執行層面違失情節輕重，核予記過至申誡兩次不等的處分。

陸軍司令部表示，「肅貪防弊、依法行政」向為國軍重點工作，有關退伍人員涉案遭起訴部分，陸軍將全力配合檢調偵辦，若有違法、約行為，即依法依約究處，以維國軍權益。

陸軍 國軍 監察院

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